Shakira vince contro il fisco, restituiti milioni di euro dopo il lungo calvario

Per anni, il nome di Shakira non è stato legato solo ai successi mondiali o alla sua relazione con Gerard Piqué . È stato anche inevitabilmente associato a una delle controversie fiscali più chiacchierate dell'ultimo decennio. Quella che era iniziata come una verifica della sua residenza fiscale in Spagna si è trasformata in un'enorme battaglia legale, economica e mediatica con l'Agenzia delle Entrate spagnola. Il procedimento perseguiva un obiettivo chiaro: dimostrare che l'artista avesse vissuto in Spagna abbastanza a lungo da essere tassata come residente, ovvero più di 183 giorni all'anno. Ma ora, dopo otto anni di contenzioso legale , la Corte Nazionale ha smantellato questa tesi.

Il tribunale assolve Shakira: annullate tasse e sanzioni

Nella sua sentenza, la Corte smaschera l'arbitrarietà dell'Agenzia delle Entrate spagnola (AEAT), rilevando che la stessa Amministrazione non è stata in grado di comprovare l'affermazione secondo cui la cantante avrebbe risieduto in Spagna per 183 giorni, per il semplice fatto che ciò non è mai avvenuto e non vi è mai stata alcuna frode. La sentenza afferma esplicitamente che "tale residenza, come stabilito dalla stessa Amministrazione, non raggiunge i 183 giorni" e che, pertanto, "è ovvio" che "le sanzioni conseguenti sono illegittime". Allo stesso modo, la Corte Nazionale scredita e respinge le cosiddette "assenze sporadiche" che l'Agenzia delle Entrate ha tentato di utilizzare contro Shakira. Per comprendere la portata di questa storia, dobbiamo tornare al 2011.

Perché Shakira è stata accusata di frode

All'epoca, Shakira era impegnata in un tour internazionale di enorme portata, con 120 concerti in 37 paesi diversi. Non aveva una casa in Spagna, né figli, né aveva mai avuto lì la sede della sua attività. Nonostante i suoi impegni frenetici, l'Agenzia delle Entrate spagnola concentrò la sua attenzione su di lei, sostenendo che, nonostante il ritmo internazionale, il suo vero centro di vita fosse in Spagna. Complice il legame sentimentale con l'ex calciatore del Barcellona. Uno degli aspetti più eclatanti di questa sentenza risiede nel suo impatto economico. Per anni, l'Agenzia delle Entrate spagnola ha trattenuto indebitamente 60 milioni di euro, corrispondenti precisamente al capitale circolante e alle spese di quel tour mondiale. Tale somma è ora stata ordinata dal tribunale di essere restituita all'artista, con i relativi interessi e il rimborso integrale delle ingenti spese sostenute dalla cantante.

Shakira ha vinto contro l'Agenzia delle Entrate spagnola

La sentenza anche un altro dei sospetti più frequentemente sollevati: che le società di Shakira fossero strutture artificiali create per evadere le tasse. Il tribunale conferma che queste società erano reali e che il centro principale della loro attività economica non si trovava in Spagna. Al di là del denaro, questa vittoria ha un peso enorme in termini di immagine. Per anni, Shakira ha sopportato un'immensa pressione pubblica. La diretta interessata ha parlato di "brutale scrutinio pubblico", notti insonni e pressioni che hanno influito sulla sua salute e sulla sua famiglia. Mentre il tradimento di Piqué dominava i titoli dei giornali, Shakira stava combattendo anche una battaglia parallela, molto più silenziosa ma altrettanto devastante. La sua partenza da Barcellona nel 2023 ha segnato una significativa rottura emotiva. Ora, con questa sentenza, Shakira non solo vince una battaglia legale, ma recupera anche una parte significativa della sua immagine pubblica. Dopo anni in cui è stata vista come un simbolo di evasione fiscale, Shakira è riuscita a voltare finalmente pagina e ad archiviare uno dei capitoli più dolorosi della sua vita.