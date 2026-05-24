Cos’è il gesto del six seven e perché anche Papa Leone lo ha fatto

Un sorriso, un rapido movimento delle mani e il Vaticano, per qualche secondo, si è ritrovato immerso nella cultura social della Generazione Alpha. È accaduto quando Papa Leone XIV , passando tra i fedeli durante un incontro pubblico, ha replicato il celebre gesto del six-seven davanti a un gruppo di ragazzi genovesi accompagnati da don Roberto Fiscer . La scena è diventata immediatamente virale. I più giovani hanno riconosciuto subito il riferimento, mentre molti adulti sono rimasti spiazzati di fronte a quel gesto apparentemente incomprensibile. Eppure, proprio in questa assenza di significato preciso si nasconde il successo del fenomeno. Six-seven, pronunciato con enfasi quasi teatrale, è infatti uno dei tormentoni più diffusi degli ultimi mesi sui social network. Due semplici numeri, accompagnati da un movimento delle mani che richiama una bilancia, sono diventati una sorta di codice condiviso tra adolescenti e giovanissimi. Un linguaggio fatto più di appartenenza che di contenuto reale.

Cos'è il fenomeno six seven e come nasce

Secondo quanto ricostruito online, l’origine del meme sarebbe legata al brano Skrilla, rapper di Philadelphia autore della canzone Doot Doot (6 7). Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 il ritornello del pezzo, costruito proprio sulla ripetizione ossessiva di 6-7, ha iniziato a circolare su TikTok e nelle piattaforme frequentate dai più giovani. A trasformare definitivamente la frase in un meme globale sarebbe stato poi Taylen Kinney, giovane promessa del basket liceale americano, che in alcuni video aveva usato quell’espressione per descrivere con ironia un giudizio incerto: "Tipo...sei...sei-sette". Da lì il fenomeno è esploso. Negli Stati Uniti diversi insegnanti hanno raccontato episodi curiosi nelle scuole: bastava nominare il numero 67 durante una lezione perché intere classi iniziassero a ripetere in coro "six-seven". Un meccanismo tipico della cultura meme contemporanea, dove il significato conta meno della riconoscibilità immediata e della capacità di creare connessione all’interno di una comunità generazionale. Il tormentone è così diventato uno dei simboli del cosiddetto “brainrot”, termine con cui vengono indicati quei contenuti nonsense che dominano la comunicazione online della Generazione Alpha.

Il linguaggio segreto dei ragazzi e il Papa che sorprende

Secondo linguisti e studiosi della comunicazione digitale, il successo di fenomeni come six-seven nasce proprio dalla loro apparente inutilità. È già successo con espressioni virali come “skibidi toilet” o “rizz”: parole e formule che agli adulti sembrano prive di senso, ma che per i più giovani funzionano come segnali di riconoscimento reciproco. Chi comprende il riferimento dimostra di appartenere al gruppo; chi non lo capisce resta escluso. Ed è proprio questa dinamica a rendere i meme così potenti nella costruzione dell’identità generazionale. Normalmente, quando un adulto si appropria di un tormentone giovanile, quel fenomeno perde rapidamente fascino. Ma il gesto di Papa Leone XIV sembra aver prodotto l’effetto opposto: sorpresa, ironia e simpatia. Per molti ragazzi il Pontefice ha così dimostrato di conoscere il loro linguaggio senza forzature, entrando per un attimo nel loro universo digitale.