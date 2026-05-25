Dramma per l’ex romanista Dellas: la moglie è morta a 56 anni

La Grecia piange Gogo Mastrokosta , volto iconico della televisione ellenica degli anni Novanta, morta a 56 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro . A commuovere il pubblico, oltre alla notizia della scomparsa, è stato soprattutto il messaggio pubblicato sui social dal marito, Traianos Dellas, ex difensore della Roma e campione d’Europa con la Grecia nel 2004 . Con parole cariche di dolore e amore, Dellas ha salutato la compagna di una vita attraverso un post su Instagram diventato virale in poche ore. “Angelo mio, amore mio, vola in alto, vola lontano, vai verso la luce”, ha scritto l’ex calciatore, ricordando la donna che per oltre vent’anni gli è stata accanto. Un messaggio struggente, nel quale Dellas parla della moglie come di “un angelo” mandato da Dio per renderlo una persona migliore. La coppia aveva costruito negli anni una delle storie più solide e riservate. Si erano sposati nel 2010, dopo la nascita della figlia Victoria , celebrando nello stesso giorno matrimonio e battesimo della bambina. Un’unione vissuta con discrezione, ma sempre molto intensa, soprattutto durante la lunga malattia affrontata dalla Mastrokosta. Negli ultimi mesi le condizioni della showgirl erano peggiorate rapidamente. Ricoverata all’ospedale Evangelismos di Atene, secondo i media greci era in condizioni critiche da settimane. Accanto a lei fino all’ultimo momento sono rimasti il marito, la figlia e i familiari più stretti.

Da sex symbol della tv greca alla lotta contro il tumore

Nata nel 1970 a Evinochori, nella Grecia occidentale, Gogo Mastrokosta era diventata famosa a metà anni Novanta grazie ai programmi fitness trasmessi da Mega TV. Capelli biondi, fisico atletico e forte presenza scenica, si trasformò rapidamente in una delle donne più popolari della televisione greca, simbolo di un’intera epoca televisiva. Negli anni successivi si dedicò anche alla musica, alla recitazione e alla moda, consolidando la propria immagine di icona pop. Ma la sua vita cambiò radicalmente nel 2008, quando, pochi giorni dopo la nascita della figlia, ricevette la diagnosi di tumore al seno. In diverse interviste televisive, Mastrokosta aveva raccontato con coraggio quel momento drammatico. “Tre giorni dopo il parto mi dissero che avevo un cancro”, spiegò in una rara apparizione pubblica, ricordando lo shock vissuto mentre cercava di godersi la maternità. Un dolore enorme, affrontato però sempre con grande lucidità. L’ex volto televisivo greco aveva trasformato la sua esperienza personale in una battaglia pubblica per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. “Non ero una guerriera, sono stata fortunata”, diceva spesso, rifiutando la retorica eroica legata alla malattia.

Il legame con Dellas e quel matrimonio arrivato dopo la gravidanza

Traianos Dellas e Gogo Mastrokosta: un amore nato quasi per caso e cresciuto lontano dal clamore mediatico. In una vecchia intervista, la showgirl aveva raccontato anche il curioso retroscena della proposta di matrimonio. All’epoca era già incinta di sei mesi e Dellas non aveva ancora fatto il grande passo. Così, scherzando ma non troppo, gli disse che la loro bambina avrebbe portato il cognome Mastrokosta. Pochi giorni dopo arrivò l’anello. Lo sportivo è rimasto accanto alla moglie durante tutta la malattia. La stessa Gogo, in più occasioni, aveva definito il marito “una roccia”, raccontando quanto il suo sostegno fosse stato decisivo nei momenti più difficili. Ora resta il dolore di una famiglia colpita da una perdita devastante, ma anche il ricordo di una donna che ha saputo lasciare un segno profondo.