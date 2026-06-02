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Dubai, l'omaggio a tutti gli italiani per gli 80 anni della Repubblica

Dubai, l'omaggio a tutti gli italiani per gli 80 anni della Repubblica

Fino a giovedì 4 la città degli Emirati Arabi Uniti rende onore al nostro Paese: l'iniziativa
1 min
TagsDubaiFesta della Repubblica italiana80° anniversario
DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI)Dubai e tutti gli Emirati Arabi Uniti omaggiano la comunità italiana in occasione dell'80° anniversario della Repubblica. Da oggi, martedì 2 giugno, e fino a giovedì 4, saranno presenti in città diversi cartelloni nei quali è raffigurato un cuore che ingloba le bandiere dei due paesi, legati tra loro da un'amicizia fraterna. In un momento in cui l'azzurro nel mondo, almeno a livello calcistico, brilla poco, l'omaggio di Dubai è una sorta di carezza visti i tanti italiani che vivono lì e hanno rapporto di profonda collaborazione con gli Emirati. Un gesto non scontato in un periodo storico complicato.

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