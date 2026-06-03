La maglia che ha cambiato la storia: Pelé all'asta per una cifra record

Non è una semplice maglia da calcio. È il simbolo della notte in cui nacque una leggenda. A luglio, la casa d'aste Sotheby's metterà in vendita a New York la storica maglia indossata da Pelé nella finale dei Mondiali del 1958. Un cimelio dal valore stimato di circa 6 milioni di dollari. Una cifra impressionante che potrebbe trasformare questo pezzo di storia nel più costoso mai appartenuto al fuoriclasse brasiliano. "Non si tratta di una semplice maglia, ma dell'indumento indossato da uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi nella notte in cui iniziò il suo regno", ha spiegato Sotheby's. Un oggetto custodito con cura per oltre sessant'anni e destinato a scatenare una vera e propria battaglia tra collezionisti.

Quando un diciassettenne conquistò il mondo

Quella sera del 29 giugno 1958, a Stoccolma, il calcio assistette alla nascita di un mito. Pelé aveva appena 17 anni quando trascinò il Brasile alla conquista del suo primo titolo mondiale, firmando una straordinaria doppietta nella finale vinta contro la Svezia. Il giovane talento verdeoro divenne il più giovane marcatore nella storia della Coppa del Mondo e, al triplice fischio, si lasciò andare all'emozione. Le immagini delle sue lacrime sulla spalla del compagno Djalma Santos sono entrate nella leggenda, così come quella maglia blu numero 10 che oggi torna sotto i riflettori come una delle reliquie più preziose della storia del calcio.

Obiettivo record: sfida alla maglia della Mano de Dios

La maglia di Pelé sarà il pezzo più prestigioso dell'asta "The Beautiful Game", dedicata ai grandi cimeli del calcio mondiale. Le offerte online saranno aperte dal 29 giugno al 16 luglio, mentre il pubblico potrà ammirarla nella sede newyorkese di Sotheby's a partire dal 1° luglio. L'obiettivo è ambizioso: superare i record già stabiliti nel mercato dei memorabilia sportivi. Secondo le stime, il lotto potrebbe avvicinarsi o addirittura insidiare il primato detenuto dalla celebre maglia della "Mano de Dios" di Diego Armando Maradona, venduta da Sotheby's nel 2022 per 9,3 milioni di dollari. Nella stessa asta troverà spazio anche una rarissima figurina di Pelé del 1958, considerata tra le più importanti mai prodotte, con una valutazione che parte da almeno 150 mila dollari.