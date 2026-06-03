Perché David Beckham avrà una stella sulla Walk of Fame di Hollywood

David Beckham sta per aggiungere un nuovo prestigioso capitolo alla sua straordinaria carriera. Il prossimo 12 giugno l'ex capitano della Nazionale inglese sarà insignito della stella sulla celebre Walk of Fame di Hollywood, uno dei riconoscimenti più iconici del mondo dello spettacolo e della cultura pop. L'annuncio è stato diffuso dalla Camera di Commercio di Hollywood, che ha organizzato la cerimonia in programma a Los Angeles. A rendere ancora più speciale l'evento saranno gli interventi di due figure molto vicine all'ex calciatore: l'attore Tom Cruise e la moglie Victoria Beckham, ex componente delle Spice Girls e oggi affermata stilista.

L'uomo che ha cambiato il calcio negli Stati Uniti

Secondo Ana Martínez, produttrice della cerimonia, il riconoscimento celebra non soltanto i successi sportivi di Beckham, ma soprattutto il suo contributo alla diffusione del calcio negli Stati Uniti e la sua influenza nel mondo dello sport, dell'intrattenimento e della cultura globale. La data scelta non è casuale. La cerimonia si svolgerà infatti nel pieno dei Mondiali di calcio 2026, ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico, e coinciderà con la giornata in cui la nazionale statunitense scenderà in campo a Los Angeles per la sua prima partita del torneo. Nel Regno Unito Beckham rappresenta da tempo una delle figure più significative della storia del calcio. Capitano dell'Inghilterra per sei anni, ha legato il proprio nome ai trionfi del Manchester United, con cui conquistò la Champions League nel 1999, prima delle esperienze al Real Madrid, al Milan, ai Los Angeles Galaxy e infine al Paris Saint-Germain, dove concluse la carriera nel 2013.

Imprenditore, dirigente e icona globale

A 51 anni Beckham - diventato rencentemente miliardario - continua a essere uno dei volti più influenti dello sport internazionale. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha consolidato la propria immagine di imprenditore e manager sportivo, diventando comproprietario dell'Inter Miami, il club della Major League Soccer che nel 2023 ha portato negli Stati Uniti Leo Messi e che lo scorso anno ha conquistato il campionato. Ma la sua notorietà va ben oltre il calcio. Beckham è da anni un punto di riferimento nel mondo della moda, della pubblicità e dell'intrattenimento. Nel 2023 la sua vita e la sua carriera sono state raccontate nella docuserie "Beckham", distribuita da Netflix e prodotta dalla sua società, Studio 99, contribuendo a consolidare ulteriormente il suo status di icona globale. La stella sulla Walk of Fame rappresenta così il riconoscimento di un percorso unico, capace di attraversare sport, business e cultura pop, trasformando un campione del calcio in un fenomeno internazionale.