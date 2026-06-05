Shiva, già sold out le date di Napoli, Roma e Bari! E raddoppiano gli appuntamenti

A poche settimane dall’annuncio di Shiva Live 2026, sono sold out le date a Napoli, Roma e Bari . Shiva annuncia il raddoppio degli appuntamenti, prodotti da Vivo Concerti e previsti mercoledì 25 novembre 2026 al Palapartenope di Napoli, domenica 29 novembre 2026 al Palazzo dello Sport di Roma e mercoledì 2 dicembre 2026 al Palaflorio di Bari . I nuovi appuntamenti si aggiungono alle date, precedentemente annunciate, a Genova, Bologna, Napoli, Roma, Bari e Milano.

I biglietti delle nuove date saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 5 giugno 2026 alle ore 18:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 10 giugno 2026 alle ore 11:00.

Chi è Shiva

Shiva è uno dei protagonisti assoluti della nuova scena rap italiana. Il primo grande successo arriva con Dolce Vita (2021), album di debutto certificato disco di Platino che include hit come Auto Blu e consolida la sua presenza nelle classifiche italiane. Nel 2022 pubblica il doppio progetto Milano Demons, articolato nei capitoli Milano Demons (certificato quintuplo Platino) e Milano Angels (Triplo Platino), un’opera ambiziosa che racconta due anime diverse del suo percorso artistico tra sonorità più oscure e aperture melodiche. Nel 2025 pubblica il progetto discografico Santana Money Gang insieme a Sfera Ebbasta (certificato triplo Platino), diventando il miglior debutto su Spotify del 2025 con oltre 11 milioni di stream complessivi nel primo giorno d’uscita. A novembre 2025 pubblica il suo ultimo singolo Take 6 e il 10 aprile 2026 pubblica l’album Vangelo (disco di Platino). Negli anni Shiva si distingue anche per importanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rilevanti della scena italiana e internazionale, come Tedua, Geolier, Tony Boy, Kid Yugi, Paky, Mondo Marcio, Lil Tjay, NLE Choppa, contribuendo a rafforzare la sua identità artistica. Con 62 dischi di Platino e 47 dischi d’Oro, Shiva si conferma come una delle voci più riconoscibili e influenti della sua generazione, portando avanti una carriera in continua evoluzione.

Tutte le date del tour

SHIVA – SUMMER TOUR 2026

Mercoledì 29 luglio 2026 | Este (PD) @Este Music Festival

Giovedì 6 agosto 2026 | Catania @Wave Summer Music

Sabato 8 agosto 2026 | Cinquale (MS) @Vibes Summer Festival

Venerdì 14 agosto 2026 | Olbia (SS) @Red Valley Festival

SHIVA – TOUR PALASPORT AUTUNNO 2026

Giovedì 19 novembre 2026 | Genova, Palateknoship

Sabato 21 novembre 2026 | Bologna, Unipol Arena

Martedì 24 novembre 2026 | Napoli, Palapartenope SOLD OUT

Mercoledì 25 novembre 2026 | Napoli, Palapartenope NUOVA DATA

Sabato 28 novembre 2026 | Roma, Palazzo Dello Sport SOLD OUT

Domenica 29 novembre 2026 | Roma, Palazzo Dello Sport NUOVA DATA

Martedì 1 dicembre 2026 | Bari, Palaflorio SOLD OUT

Mercoledì 2 dicembre 2026 | Bari, Palaflorio NUOVA DATA

Sabato 5 dicembre 2026 | Milano, Unipol Dome