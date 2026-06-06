Papa Leone si sbilancia sul calcio, la confessione in volo verso Madrid

Sul volo diretto a Madrid arriva una rivelazione che sorprende il mondo del calcio. Papa Leone XIV , incalzato dai giornalisti sulla storica rivalità tra Real Madrid e Barcellona , non si è nascosto dietro la diplomazia. "Il Papa è per tutte le squadre", ha premesso con un sorriso, prima di lasciarsi andare alla confessione che ha fatto subito il giro del web: "Però Prevost (il suo cognome, ndr) è del Real Madrid" . Una risposta semplice e diretta, pronunciata durante il viaggio verso la capitale spagnola, che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi blancos. Il Pontefice ha mantenuto il consueto tono ironico e disteso, mostrando ancora una volta la sua familiarità con il mondo dello sport e con le passioni che animano milioni di tifosi in tutto il mondo.

Mondiali 2026, il tifo di Papa Leone è per gli Stati Uniti

Non solo Liga. Durante lo stesso incontro con la stampa, Leone XIV ha parlato anche dei prossimi Mondiali di calcio. Nato a Chicago, il Papa non ha avuto dubbi su quale nazionale sostenere: "Farò sicuramente il tifo per gli Usa". Una scelta naturale per il Pontefice statunitense, accompagnata però da una battuta che ha strappato un sorriso ai presenti: "Non so quante partite avrò modo di vedere". L’uscita conferma il forte legame di Robert Prevost con il mondo sportivo americano. Da sempre appassionato di baseball, è noto per essere un sostenitore dei Chicago White Sox, una passione che accompagna da anni la sua vita personale e che si affianca a un interesse sempre più evidente per il calcio.

Dalla Roma al Bernabéu: il calcio nel cuore del Pontefice

L’ammissione sul Real Madrid non cancella però i racconti emersi dopo la sua elezione al soglio pontificio. Secondo padre Giuseppe Pagano, amico e confratello agostiniano, Leone XIV avrebbe seguito con particolare attenzione anche le vicende della Roma. In passato avrebbe assistito a diverse partite dei giallorossi allo stadio Olimpico, con l’ultima presenza documentata nel settembre 2019, in occasione del successo per 4-2 contro il Sassuolo. Ora il destino lo porta proprio nella casa del Real Madrid. Tra gli appuntamenti principali della visita in Spagna è infatti previsto un incontro con migliaia di giovani al Santiago Bernabéu, il tempio dei blancos. Un palcoscenico speciale per un Pontefice che non ha mai nascosto la sua passione per lo sport, dal calcio al tennis, e che continua a dimostrare come fede e sport possano parlare lo stesso linguaggio: quello della partecipazione, dell’entusiasmo e della condivisione.