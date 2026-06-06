"Prevenire è proteggere": sport e prevenzione come cultura della sicurezza

Una giornata dedicata alla prevenzione, al benessere e alla cultura della sicurezza. A promuoverla Italpol Vigilanza S.p.A., in collaborazione con Susan G. Komen Italia. L’obiettivo è sensibilizzare persone e famiglie sull’importanza della tutela della salute e della consapevolezza individuale. L’iniziativa nasce da una visione ampia del concetto di sicurezza, che Italpol interpreta non solo come protezione di beni, luoghi e infrastrutture, ma soprattutto come attenzione concreta alla qualità della vita, alla prevenzione sanitaria e al benessere delle persone.

La giornata è realizzata con il supporto di Susan G. Komen Italia, organizzazione internazionale impegnata da oltre 25 anni nella prevenzione e nel contrasto ai tumori del seno.

Il legame è ulteriormente rafforzato dal ruolo di Ambasciatore del Cav. Giulio Gravina, owner dell’azienda. L’iniziativa vede inoltre il coinvolgimento di diverse realtà sportive e della Federazione Pugilistica Italiana, a testimonianza del valore dello sport come strumento di educazione alla prevenzione, alla disciplina e alla cultura della sicurezza. L’evento si svolge il 7 giugno 2026, nel decimo anniversario della scomparsa del Comm. Domenico Gravina, fondatore del Gruppo Italpol.

Un’occasione per rinnovare valori fondanti dell’azienda: responsabilità sociale, attenzione alla persona, cultura della prevenzione e vicinanza alle famiglie.

L’iniziativa è stata concepita per:

- promuovere la cultura della prevenzione sanitaria

- sensibilizzare sulla tutela della salute e del benessere psicofisico

- diffondere una cultura della sicurezza basata su consapevolezza e prevenzione

- favorire momenti di partecipazione e condivisione

- offrire accesso a strumenti concreti di prevenzione

Attività e programma

Il fulcro della giornata saranno gli screening sanitari gratuiti realizzati attraverso i Caravan della Komen, accessibili previa prenotazione.

Saranno inoltre presenti:

- attività di prevenzione e sensibilizzazione

- consulenze nutrizionali

- attività sportive e di benessere

- momenti informativi sulla sicurezza personale

- spazi per famiglie e socialità

- area food & beverage



L’iniziativa coinvolgerà aziende, famiglie e istituzioni impegnate nella promozione della salute e della sicurezza, con un’attenzione particolare alle famiglie dei principali clienti Italpol, ai loro dipendenti e alle persone dell’azienda. Un evento inclusivo, accessibile e pensato per un pubblico ampio, che mette al centro la condivisione, il benessere e il valore dello stare insieme, in un contesto accogliente e partecipativo. L’evento si svolge presso il Domenico Gravina Sport Village, uno spazio pensato per promuovere sport, aggregazione e benessere all’aria aperta. Il Village rappresenta anche la sede del nuovo progetto sportivo del Gruppo Italpol, che segna l’ingresso nel calcio a 11 maschile e femminile, ampliando un percorso già avviato nel futsal nazionale. Un’evoluzione significativa che conferma la volontà dell’azienda di investire nello sport in modo strutturato, valorizzandone il ruolo come leva di crescita, inclusione e diffusione dei valori che da sempre contraddistinguono Italpol.