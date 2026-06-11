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La Fondazione Polito accende la Fiaccola per la Prevenzione alla Casa di Cura Villa del Sole

La Fondazione Polito accende la Fiaccola per la Prevenzione alla Casa di Cura Villa del Sole

Giovedì 18 giugno 2026, alle ore 17:00, presso la Sala Convegni della Casa di Cura Villa del Sole di Salerno, si terrà il convegno dedicato al Passaporto Ematico e all’accensione della Fiaccola per la Prevenzione
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Giovedì 18 giugno 2026, alle ore 17:00, presso la Sala Convegni della Casa di Cura Villa del Sole di Salerno, si terrà il convegno dedicato al Passaporto Ematico e all’accensione della Fiaccola per la Prevenzione.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Fioravante Polito – Museo e Biblioteca del Calcio “Andrea Fortunato”, in collaborazione con Villa del Sole Casa di Cura e Fondazione Neuromed, punta a sensibilizzare cittadini, famiglie e sportivi sull’importanza della prevenzione e dei controlli periodici.

Alla giornata parteciperà l’ex bomber Giovanni Pisano, testimone di un messaggio forte legato allo sport, alla salute e alla cultura della prevenzione, che accenderà la Fiaccola per la Prevenzione. Nel corso dell’evento è prevista anche la firma del Protocollo d’Intesa tra le realtà coinvolte.

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