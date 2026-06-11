La Fondazione Polito accende la Fiaccola per la Prevenzione alla Casa di Cura Villa del Sole

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Fioravante Polito – Museo e Biblioteca del Calcio “Andrea Fortunato”, in collaborazione con Villa del Sole Casa di Cura e Fondazione Neuromed, punta a sensibilizzare cittadini, famiglie e sportivi sull’importanza della prevenzione e dei controlli periodici.

Alla giornata parteciperà l’ex bomber Giovanni Pisano, testimone di un messaggio forte legato allo sport, alla salute e alla cultura della prevenzione, che accenderà la Fiaccola per la Prevenzione. Nel corso dell’evento è prevista anche la firma del Protocollo d’Intesa tra le realtà coinvolte.