Paura per Pier Silvio Berlusconi: coinvolto in un violento incidente stradale

Momenti di grande apprensione per Pier Silvio Berlusconi , coinvolto nella serata di ieri in un violento incidente stradale mentre stava facendo rientro a casa dopo una giornata di lavoro. L'episodio si è verificato intorno alle 21.30 sulla strada provinciale che collega Villasanta ad Arcore. Secondo le prime ricostruzioni, l'amministratore delegato di Mediaset si trovava alla guida della propria vettura in coda al traffico quando un'auto proveniente dalla corsia opposta avrebbe perso il controllo durante una fase di accelerazione, invadendo improvvisamente la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario.

Illeso nonostante il violento impatto

Lo scontro, descritto come praticamente frontale, ha provocato danni ingenti alla parte anteriore dell'automobile e l'attivazione di tutti gli airbag presenti a bordo. Nonostante la violenza dell'impatto, Pier Silvio Berlusconi è riuscito a uscire dal veicolo praticamente illeso grazie all'utilizzo della cintura di sicurezza e all'efficacia dei sistemi di protezione dell'auto. I soccorritori intervenuti sul posto hanno effettuato i controlli sanitari di rito, riscontrando soltanto lievi ferite. Le condizioni del dirigente non destano quindi preoccupazione e non comporteranno modifiche agli impegni previsti nelle prossime ore. Tra questi figura anche la celebrazione del terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, in programma questa sera nella sede di Mediaset, un appuntamento che coinvolgerà collaboratori e dipendenti del Gruppo.