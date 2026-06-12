Bud Spencer Tribute: a Cinecittà World il più grande evento dedicato al gigante buono del cinema

Cinecittà World rende omaggio a una delle icone più amate del cinema italiano. In collaborazione con la famiglia Pedersoli, Bud Power e The Bulldozers - il fan club internazionale di Bud Spencer e Terence Hill - dal 26 al 28 giugno il Parco dove il cinema prende vita si trasforma in un gigantesco set a cielo aperto per Bud Spencer Tribute, l’evento internazionale più grande dedicato a Bud Spencer a 10 anni esatti dalla sua scomparsa . Saranno tre giorni di festa tra attrazioni, musica dal vivo, spettacoli inediti, stunt show, ospiti speciali, emozioni e ricordi che accompagneranno il pubblico, dal mattino fino a notte, in un lungo weekend dedicato all’attore che, con una straordinaria capacità di divertire ed emozionare, ha saputo conquistare intere generazioni.

Il figlio di Bud Spencer: "Una grande festa per papà"

“Il complimento che nostro padre amava di più era sentirsi dire che i suoi film univano le famiglie - racconta Giuseppe Pedersoli, produttore e figlio dell'attore - Per questo vogliamo ricordarlo con una grande festa a Cinecittà World insieme al suo pubblico e ai fan, i veri protagonisti dell’evento”.

La manifestazione prende il via con il Grand Opening che riunisce ospiti, artisti e protagonisti del mondo dello spettacolo per condividere ricordi, aneddoti e testimonianze dedicate all’artista. Durante l'intero weekend si alterneranno sul palco le esibizioni dell'Orchestra Spencerhill, della Dune Buggy Band, del Bud Spenzer Heart Chor & Punk Band e l'attesissimo concerto degli Oliver Onions, autori di oltre 170 colonne sonore e creatori delle musiche che hanno contribuito a rendere inconfondibile l’epopea cinematografica di Bud Spencer e Terence Hill.

L'evento

Ampio spazio sarà dedicato agli spettacoli dal vivo con la prima assoluta di Lo chiamavano Gentleman, il grande show western al Teatro 1, e con il Wrestling Show – Il Colpo più Duro, omaggio all'energia e all'immaginario cinematografico del grande attore. Gli appuntamenti speciali si intrecciano con le produzioni resident di Cinecittà World, tematizzate per l’occasione, tra cui La leggenda di Dustyn Town nel Far West e Motori, Ciak... Azione! car stunt show tra drift, inseguimenti e acrobazie mozzafiato, seguito dalla cinematografica Dune Buggy Parade.

Non mancheranno attività dedicate ai fan di ogni età: contest, sfide a tema e gare per il miglior costume e tatuaggio. Famiglie e bambini potranno vivere un'esperienza immersiva circondati da set, aree tematiche, piscine, scivoli e attrazioni per ogni età. “Bud Spencer Tribute sarà molto più di un evento, sarà la più grande festa in onore di Bud Spencer in grado di ridurre le distanze tra il cinema e il suo pubblico” dichiara David Tommaso Direttore Generale del Parco.

Proprio a Cinecittà World, luogo simbolico sorto sugli storici studi Dinocittà, set di alcuni dei più celebri spaghetti western italiani tra cui Lo chiamavano Trinità e ...Continuavano a chiamarlo Trinità, si ritroveranno fan, famiglie e appassionati di tutte le età per celebrare un artista che, a dieci anni dalla scomparsa, continua a unire generazioni diverse con la stessa forza e semplicità. Perché, “Quelli buoni vincono sempre”.