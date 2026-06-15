Scontro tra due elicotteri a Rio de Janeiro, è morto il cantante Oliver Tree

Una collisione in volo sopra Rio de Janeiro ha provocato la morte di sei persone, tra cui il cantante statunitense Oliver Tree . L'incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 14 giugno nel quartiere di Recreio dos Bandeirantes, una delle aree più popolose della metropoli brasiliana. I due elicotteri coinvolti si sono scontrati mentre sorvolavano la zona lungo l'Avenida das Américas, precipitando pochi istanti dopo nel parcheggio di una concessionaria di auto elettriche.

La dinamica dell'incidente e i soccorsi

Stando alle prime ricostruzioni fornite dai Vigili del Fuoco, i due velivoli - un Bell 206 e un AS350 - si sarebbero urtati in aria intorno alle 8:59 del mattino, ora locale. A bordo di uno degli elicotteri viaggiavano cinque persone, mentre sull'altro era presente soltanto il pilota. Nessuno dei sei occupanti è sopravvissuto allo schianto. L'impatto al suolo ha provocato un vasto incendio nel piazzale di un rivenditore di auto elettriche. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di veicoli e l'intervento dei soccorritori si è rivelato particolarmente complesso a causa delle batterie al litio, che hanno alimentato il rogo e generato gas tossici. I detriti dei due elicotteri sono stati ritrovati a centinaia di metri dal punto dell'impatto, a testimonianza della violenza della collisione. Le autorità hanno sottolineato come il bilancio avrebbe potuto essere ancora più grave. La zona interessata dall'incidente è infatti densamente abitata e solo il fatto che i velivoli siano precipitati all'interno dell'area del parcheggio ha evitato conseguenze più pesanti per la popolazione.

Chi era il cantante morto Oliver Tree e le altre vittime

Tra le persone decedute figurerebbe Oliver Tree, artista statunitense di 32 anni noto al pubblico internazionale per il singolo When I'm Down, pubblicato nel 2017 e diventato il trampolino di lancio della sua carriera musicale. Dopo quel successo, il cantante aveva consolidato la propria notorietà nel panorama indie e alt-rock, costruendo una forte presenza anche nel mondo digitale e sui social network. Tra le vittime risulterebbe anche lo youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, 23 anni. Le operazioni di identificazione dei corpi sono però rese difficili dalle gravi ustioni riportate durante l'incendio e le autorità stanno procedendo agli accertamenti formali. Pochi giorni prima della tragedia, Oliver Tree si era esibito a Buenos Aires nell'ambito del suo tour mondiale e aveva condiviso sui social alcuni momenti del suo soggiorno in Brasile.

Le indagini aperte dalle autorità brasiliane

Le cause dello schianto restano al momento sconosciute. Gli investigatori stanno analizzando le registrazioni di volo e i filmati circolati online per ricostruire con precisione la dinamica della collisione. Secondo alcune indiscrezioni, entrambi gli elicotteri sarebbero stati impegnati in voli di trasferimento verso Angra dos Reis, località turistica dello Stato di Rio de Janeiro. L'incidente riporta l'attenzione sulla sicurezza del traffico aereo privato in Brasile, dove l'utilizzo degli elicotteri è particolarmente diffuso nelle grandi città. Come riportano i dati del Centro per l'investigazione e la prevenzione degli incidenti aeronautici (CENIPA), prima di questo schianto nel 2026 erano già stati registrati 84 incidenti aerei nel Paese. Un dato che alimenta il dibattito sulla necessità di rafforzare i controlli e le misure di prevenzione nel settore dell'aviazione leggera.