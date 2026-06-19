Agitare coca cola, la nuova hit di Tommaso Paradiso omaggia il Como di Fabregas

Tommaso Paradiso omaggia il Como di Fabregas e lo fa a modo suo attraverso una strofa del nuovo singolo “Agitare coca cola”, da oggi su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Columbia Records – Sony Music Italy. Il cantante di nota fede laziale, ha voluto dedicare alla squadra che a sorpresa ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League un passaggio del brano, uno dei più emozionanti.

Di cosa parla Agitare coca cola

Il racconto di "Agitare coca cola" è quello di un amore estivo gassato e imprevedibile, un contenitore di tutta la tensione elettrica di quell’incontro improvviso che ti rifà fare quei film e poi svanisce. L'adrenalina degli sbagli, le sponsorizzate che ti fregano, le notti di Champions League, le foto che spaccano il telefono: frammenti sparsi di un’infatuazione contemporanea messi a fuoco attraverso lo sguardo cinematografico e la malinconia solare di Tommaso Paradiso – con la produzione di Simonetta – in un pop d’autore destinato ad accompagnare l’estate 2026.

Dopo il grande successo de “I romantici” – certificato Disco d’Oro – e del tour nei Palasport, Tommaso Paradiso è pronto a tornare dal vivo con una serie di appuntamenti estivi nel mese di luglio. In scaletta, oltre alle canzoni del nuovo album “Casa Paradiso” e ai pezzi più iconici del suo repertorio, ci sarà anche “Agitare coca cola” pronto a incontrare il pubblico per la prima volta nella dimensione del live.

Tutte le date del tour estivo di Tommaso Paradiso

Il tour estivo, prodotto da Live Nation, farà tappa il 14 luglio al Bassano Music Park di Bassano del Grappa (VI), il 16 luglio allo Stadio del Mare di Pescara, il 18 luglio al Sotto il Vulcano Fest di Catania, il 21 luglio all’Oversound Music Festival di Bari, il 23 luglio al SalernoSounds di Salerno e il 25 luglio all’Alguer Summer Festival di Alghero. Info e biglietti sul sito livenation.it/tommasoparadiso.