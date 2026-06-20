Sara Calabria racconta il drammatico incendio a Santo Domingo: "Ho visto persone..."

Sara Calabria , sorella dell'ex capitano del Milan , Davide , è tra le persone che si sono ritrovate a dover fare i conti con il terribile incendio nel resort di Santo Domingo in cui ha perso la vita una turista italiana. Si è infatti trasferita dalla provincia di Brescia a Santo Domingo proprio per lavorare nella struttura colpita dal rogo: "Sto bene, stiamo bene. Io con tutto il personale abbiamo evacuato le persone", ha scritto su Instagram.

Sara Calabria: "In momenti come questi capisci davvero l'importanza delle cose"

Sara Calabria ha inoltre postato una lunga riflessione sui terribili momenti vissuti: "In momenti come questo capisci davvero l'importanza delle cose. Vedere i miei colleghi e amici salvi era ciò che mi premeva di più. Tornare a casa e poter riabbracciare Gregori o scrivere alle mie famiglie dicendogli che stavo bene, quello era importante per me. Sono tristissima di vedere così quello che nell'ultimo anno è stato il mio posto di lavoro, ma anche una seconda casa. Mi fa male pure vedere il mio bellissimo ufficio ridotto in cenere. Però, ragazzi, ricordatevi sempre che nulla vale più delle vostre vite. Nessun oggetto, nessuna cosa materiale. Nemmeno i soldi che si saranno bruciati in camera. Capisco che è un problema per i documenti, ma pure a quello si trova una soluzione. Alla vostra vita no, è una".

Incendio a Santo Domingo, Sara Calabria: "Purtropppo ho visto persone che tornavano in camera a prendere le valigie"

Sara Calabria ha poi aggiunto e concluso: "Ricordiamoci davvero che in situazioni come queste la prima cosa da pensare è a poterci salvare, e non rischiare la pelle per sciocchezze, o rischiare pure quella degli altri e di chi vi vuole bene. Seguiamo le norme di sicurezza e ascoltiamo chi ci dice cosa fare. Purtroppo ho visto persone che tornavano in camera a prendere le valigie, o chi mi chiedeva se poteva farlo. Non rischiate tutto per niente. A volte sottovalutiamo il pericolo, ma sono momenti in cui bisogna prestare attenzione e ascoltare chi ci dà indicazioni. Grazie a tutti per la preoccupazione. Continuamo a dare assistenza".

Chi è Sara Calabria, sorella di Davide, ex capitano del Milan

Attraverso il suo profilo social la giovane originaria di Adro (Brescia) racconta la sua vita nella Repubblica Dominicana, con il cuore sempre rivolto alla sua famiglia in Italia e al fratello calciatore Davide, di due anni più grande, con il quale ha un legame speciale: “Diversi, ma simili. Anche se non siamo mai stati insieme tanto quanto altri fratelli, sempre occupati e via per qualche ragione, so che abbiamo un rapporto speciale e che ci saremo sempre l’uno per l’altra”, ha scritto in un messaggio di auguri per il compleanno del giocatore, lo scorso 6 dicembre.