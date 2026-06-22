Mondiali 2026, come seguire il grande calcio internazionale su DAZN   

La fase a gironi del Mondiale 2026 è entrata nel vivo. Su Corriere dello Sport il racconto dei Mondiali accompagna i lettori ogni giorno con news e approfondimenti , interviste e analisi, probabili formazioni e ultimi risultati. In parallelo, DAZN propone la diretta delle partite e l’approfondimento delle sfide in programma. Scopri su DAZN tutto il grande calcio dei Mondiali

Il racconto dei Mondiali su Corriere dello Sport e DAZN

Con l’avvicinarsi della fase a eliminazione diretta, l’attenzione cresce partita dopo partita: ogni gol può cambiare il destino di una nazionale, ogni risultato può ridisegnare il percorso verso la conquista del titolo finale. Per questo seguire il Mondiale significa restare aggiornati su tutto ciò che accade dentro e fuori dal campo, tra risultati, classifiche, protagonisti e nuove storie da raccontare. Corriere dello Sport e DAZN accompagnano i tifosi in questo viaggio, con spazio agli aggiornamenti in tempo reale, alle storie delle nazionali protagoniste e ai verdetti che stanno definendo il tabellone degli ottavi.

Clicca qui per le dirette, gli approfondimenti e gli ultimi contenuti dedicati ai Mondiali 2026.