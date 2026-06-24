HÄVIN Wellbe, il wellness travel parte da Lampedusa tra sport, nutrizione e benessere

Esiste un nuovo modo di vivere il viaggio dove performance fisica, rigenerazione mentale, alimentazione consapevole e crescita personale si fondono in un'unica esperienza. Si può sintetizzare così HÄVIN Wellbe , il progetto fondato da William Nava e Laura Molina che si pone un obiettivo sfidante quanto interessante, quello di ridefinire il concetto di wellness travel attraverso format immersivi e partecipativi.

L’idea di HÄVIN Wellbe nasce con l'obiettivo dichiarato di creare percorsi di wellness eleganti e contemporanei proponendo un approccio che mette al centro la persona, combinando insieme lo sport, la nutrizione, il mindfulness e altri contenuti in contesti esclusivi e altamente identitari.

Il lancio del progetto avverrà in Italia, nella suggestiva cornice del Gattopardo di Lampedusa, esclusiva sul mercato italiano di Sporting Vacanze e struttura che ospiterà la prima experience ufficiale del brand: un retreat costruito nei minimi dettagli, dove allenamento, alimentazione consapevole, rituali di benessere, momenti di rigenerazione, contenuti editoriali e storytelling si muoveranno insieme.

Un format innovativo e distintivo

L'idea è quella di costruire un’esperienza immersiva curata in ogni aspetto, dove sessioni di allenamento, programmi nutrizionali personalizzati, momenti di recupero e attività dedicate alla crescita personale possano convivere all'interno di un format innovativo e distintivo. Un'esperienza capace non solo di generare benefici concreti per i partecipanti, ma anche di produrre storytelling autentici, in grado di raccontare il benessere attraverso esperienze reali.

Lo sviluppo del wellness travel

L'obiettivo è quello di sviluppare una vera e propria linea dedicata al wellness travel, partendo da Lampedusa per poi estendere il format alle altre destinazioni del gruppo Sporting Vacanze, dalle Maldive all'Oman, dall'Arabia Saudita a Mauritius. Il tutto al fine di ricercare esperienze che sappiano coniugare viaggio, salute, equilibrio e qualità della vita.

Chi sono i fondatori di Hävin Wellbe

Chi sono i due padri fondatori del progetto HÄVIN Wellbe? William Nava porta con sé una solida esperienza nel mondo dello sport, del fitness, della preparazione atletica e del coaching ad alte prestazioni. Laura Molina ha invece sviluppato un percorso specializzato nell'ambito della nutrizione olistica, della naturopatia e del benessere. Insieme hanno costruito una proposta che interpreta il wellness in modo concreto e accessibile, lontano dalle mode del momento e orientato a risultati tangibili.

La filosofia del laboratorio esperenziale di HÄVIN Wellbe si inserisce perfettamente all'interno di un dibattito sempre più centrale che riguarda il ruolo dello sport nella promozione della salute e del benessere collettivo. Temi come prevenzione, performance, benessere mentale, corretti stili di vita e longevità stanno assumendo un peso crescente nel racconto contemporaneo dello sport, superando i confini della semplice attività agonistica per diventare strumenti di miglioramento della qualità della vita.