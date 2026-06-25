Mondiali 2026: non c'è l'Italia in campo, ma gli italiani trovano comunque chi tifare (e cercare)

L'Italia non è riuscita a qualificarsi ai Mondiali 2026 . Una delusione sportiva che avrebbe potuto spegnere l'interesse per il torneo. E invece no. Perché se gli Azzurri sono rimasti a casa, la curiosità degli italiani ha fatto le valigie e si è messa in viaggio tra Asia, Caraibi e America Centrale. Secondo i dati dell’ Osservatorio Permanente Bakeca Incontri , osservatorio privilegiato sui fenomeni sociali e di costume che emergono online, l’avvio dei Mondiali 2026 ha generato un significativo aumento delle ricerche legate alle nazionalità delle squadre protagoniste del torneo. Un trend che conferma come il grande evento sportivo stia alimentando la curiosità degli utenti verso i Paesi rappresentati dalle nazionali in gara. Un fenomeno che racconta come, in assenza dell'Italia , molti tifosi abbiano trovato nuovi Paesi da seguire e nuove culture da scoprire, trasformando ogni partita in un piccolo viaggio virtuale oltre il rettangolo verde. Insomma: niente Italia in campo, ma tanti italiani davanti allo schermo a scoprire Paesi che fino a qualche settimana fa avrebbero forse faticato a trovare sulla mappa.

Effetto Giappone: l'Asia entra nei radar

Tra i casi più evidenti c'è quello del Giappone.

Dopo i primi match, l'Osservatorio Permanente Bakeca Incontri ha registrato un aumento delle ricerche legate al mondo asiatico:

• Orientale / orientali: +15%

• Cinese / cinesi: +10%

• Thai / thailandese: +8%

Un effetto curioso ma non sorprendente: basta una buona prestazione sul campo e improvvisamente il Giappone diventa la porta d'ingresso verso tutto l'Oriente. D'altronde, durante i Mondiali funziona così: si accende la TV per una partita e si finisce per esplorare un intero continente.

Curaçao, da "ma dov'è?" a protagonista del web

Se c'è una nazionale che ha conquistato il premio sorpresa del torneo, quella è sicuramente Curaçao. La piccola isola caraibica, all'esordio assoluto in una Coppa del Mondo, ha attirato l'attenzione internazionale grazie alla sua storica qualificazione e al primo gol mai segnato nella competizione. E gli italiani hanno reagito nel modo più moderno possibile: cercandola online. Nelle ore precedenti e successive alla sfida contro la Germania, l'Osservatorio Permanente Bakeca Incontri ha registrato per la prima volta un volume significativo di ricerche associate alla categoria "caraibiche". Un segnale chiaro: per molti utenti il Mondiale è stato anche l'occasione per scoprire che Curaçao non è soltanto un liquore blu.

Messico, gol, colori e curiosità in crescita

Anche il match inaugurale tra Messico e Sudafrica ha lasciato il segno. Durante la giornata della partita, le ricerche riconducibili al Messico hanno registrato una crescita del 12%. Una conferma di quanto la nazionale centroamericana riesca a catalizzare attenzione anche fuori dal terreno di gioco. Tra tifosi, atmosfera, tradizioni e folklore, il Messico continua a essere uno dei Paesi che più facilmente trasformano una partita in un fenomeno di interesse culturale.

Quando il calcio diventa una finestra sul mondo

L'analisi dell'Osservatorio Permanente Bakeca Incontri mostra come i grandi eventi sportivi siano capaci di influenzare non soltanto le conversazioni, ma anche i comportamenti digitali degli utenti. I Mondiali si confermano così molto più di una competizione sportiva: sono una gigantesca macchina della curiosità capace di trasformare intere nazioni in trend. E così, mentre l'Italia guarda il torneo dal divano, gli italiani continuano comunque a viaggiare. Almeno con il mouse.

I dati si riferiscono alle ricerche effettuate durante la fase a gironi dei Mondiali 2026, nelle ore successive alle partite Olanda-Giappone, Messico-Sudafrica e Curaçao-Germania, confrontate con la media del periodo precedente.

Osservatorio Bakeca Incontri

L’Osservatorio Bakeca Incontri è un centro di analisi statistica che opera con un team dedicato allo studio dei trend digitali e dei comportamenti online nel comparto dell’intrattenimento per adulti. L’attività di ricerca si basa esclusivamente su dati aggregati, anonimizzati e trattati in forma statistica, senza possibilità di identificazione dei singoli utenti. Le analisi e i report prodotti hanno finalità esclusivamente conoscitive e descrittive e sono realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, comunicazione commerciale e tutela dei minori. L’Osservatorio non svolge attività di intermediazione né promuove servizi specifici, ma si limita all’elaborazione e all’interpretazione di dati finalizzati alla comprensione dei fenomeni digitali contemporanei.



