Terremoto in Venezuela, tragedia per il calciatore: la moglie muore salvando la figlia

Tra le migliaia di storie che emergono dalle macerie dei devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela , ce n'è una che ha commosso il mondo dello sport. Héctor Bello, difensore del Deportivo Marítimo de La Guaira, ha perso la moglie Andrea nel crollo dell'edificio in cui viveva la famiglia. La donna, però, è riuscita a salvare la vita della loro bambina di un anno . Secondo le ricostruzioni diffuse dai media locali, al momento del crollo Andrea avrebbe fatto scudo con il proprio corpo per proteggere la figlia dall'impatto delle macerie. Un gesto estremo che ha permesso alla piccola di sopravvivere, mentre la madre è rimasta intrappolata sotto i detriti ed è stata successivamente trovata senza vita dai soccorritori. La tragedia si inserisce nel drammatico bilancio dei due violenti terremoti che hanno colpito il Paese, provocando centinaia di vittime, migliaia di feriti e danni ingenti soprattutto nell'area di Caracas e lungo la costa caraibica.

Il dolore del calciatore: "Come spiegherò a nostra figlia che sei morta per salvarla?"

A raccontare il dramma è stato lo stesso Héctor Bello attraverso i social network, dove ha pubblicato messaggi che hanno rapidamente fatto il giro del web. "Ci hai lasciati soli nella lotta, mamma. Mi hai lasciato da solo con nostra figlia", ha scritto il difensore accanto a una fotografia della sua famiglia. Poche ore dopo è arrivato un secondo messaggio, ancora più straziante, nel quale il calciatore si interroga su come affrontare il futuro della bambina: "Come le spiego che hai dato la vita per salvare la sua? Come le spiego che io non ero lì e non ho potuto fare nulla? Dammi tu la forza, perché io non ce la faccio più". Le sue parole hanno suscitato migliaia di messaggi di vicinanza da parte di tifosi, colleghi e semplici cittadini, trasformando la vicenda in uno dei simboli più dolorosi della tragedia che ha colpito il Venezuela.

Il bilancio del sisma e una storia che commuove il Paese

I due forti terremoti, registrati a distanza di circa un minuto l'uno dall'altro, hanno causato il crollo di edifici, interruzioni dell'energia elettrica e numerose evacuazioni. Le squadre di soccorso continuano a lavorare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti, mentre le autorità aggiornano progressivamente il bilancio delle vittime e dei feriti. In questo scenario di devastazione, la storia di Hector e Andrea è diventata il simbolo del sacrificio di una madre che, nell'istante più drammatico, ha scelto istintivamente di proteggere la propria figlia. Un gesto d'amore assoluto che ha salvato una vita, lasciando però una famiglia segnata per sempre da una perdita impossibile da colmare.