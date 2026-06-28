Berardi soccorre un ciclista a Forte dei Marmi: il bellissimo gesto del capitano del Sassuolo

Per Domenico Berardi non è stata certo una domenica come tutte le altre. Il capitano del Sassuolo si è reso protagonista di un gesto di grande umanità a Forte dei Marmi , dove è intervenuto per soccorrere un giovane lavoratore rimasto ferito dopo una caduta in bicicletta sul lungomare , dimostrando grande prontezza e senso civico.

L'incidente sul lungomare e l'intervento di Berardi: cosa è successo

L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio sul viale che costeggia il mare di Forte dei Marmi, all'altezza di via Cavour. Il giovane, dipendente di una pizzeria della zona, è caduto dopo il probabile cedimento della bicicletta, riportando ferite e perdendo sangue all'altezza della spalla. Molti passanti si sarebbero dimostrati indifferenti, mentre Domenico Berardi si è accorto della situazione e ha immediatamente prestato aiuto. Con lui Elisa Coppedè, contitolare di un bar di Forte, insieme alla quale il calciatore del Sassuolo ha allertato il 118 e assistito il ferito fino all'arrivo dei soccorsi.

Berardi, il suo gesto diventa esempio: applausi sui social

Poco più tardi sono intervenuti anche alcuni addetti del vicino Bagno Raffaelli, che hanno riparato il giovane dal sole con un ombrellone, mentre la Croce Verde lo ha poi trasportato in ospedale. A confermarlo è stata la stessa Elisa Coppedé, intercettata da microfoni e telecamere a margine dell'accaduto. Il comportamento di Domenico Berardi, sul posto e sui social network, è stato particolarmente apprezzato, essendo intervenuto in una situazione segnata dall'indifferenza di numerosi passanti. Il giocatore più rappresentativo del Sassuolo, invece, non ha esitato a fermarsi e ad aiutare una persona in difficoltà. Un gesto semplice ma significativo, che conferma come i veri campioni sappiano distinguersi anche fuori dal campo.

Il racconto di Elisa Coppedé: "Berardi si è fermato subito"

Queste le parole di Elisa Coppedé, contitolare di un bar della zona che ha soccorso l'uomo insieme a Domenico Berardi: "Erano all’incirca le due e mezzo, ero appena uscita dal lavoro e stavo andando in spiaggia. Da lontano vedevo una bici a terra nella ciclabile e non riuscivo a capire se ci fosse anche qualcuno - riporta IlTirreno.it -. Però vedevo passare le persone: guardavano a terra e andavano avanti come se niente fosse. Ho pensato che fosse solo una bici abbandonata, come a volte capita. Invece poi è arrivato Domenico Berardi, il calciatore, che era leggermente più avanti di me in bicicletta. Lui si è fermato subito e mi ha invitato con lo sguardo a dare una mano al ragazzo in terra", ha raccontato.