Ultimo a Tor Vergata 4 luglio 2026: scaletta, ultime news, servizi e come arrivare per il concerto dei record

Tor Vergata è pronta. Dal Giubileo dei Giovani passando per la presentazione della Ferrari Luce, si attende ora con ansia uno dei cantanti più rappresentativi di questa generazione. Ultimo torna nella Capitale, dove vive, con una data speciale a quasi un anno di distanza dall'ultima esibizione nella sua città (il 13 luglio scorso allo Stadio Olimpico) che lo riaccoglierà sabato 4 luglio alle ore 21. Questa volta però, non basterà nemmeno il Circo Massimo a contenere la folla oceanica che come, ormai da consuetudine, accompagna il cantautore di San Basilio. Una folla mai vista: 250mila persone, alcune accampate da giorni per assicurarsi la primissima fila del Pit1. Sotto la Vela di Calatrava arriveranno da tutta Italia, per questo motivo gli organizzatori hanno definito un piano eccezionale per consentire all'enorme afflusso di persone di godersi a pieno un'esperienza destinata ad essere ricordata nella storia dei concerti del nostro Paese a seguito del record assoluto di biglietti venduti per un singolo concerto da un artista italiano.

Servizi al pubblico: come pagare cibo e bevande al concerto di Ultimo

È stato allestito 1 km di banchi dedicati a cibo e bevande con acquisto esclusivamente cashless e restituzione del credito residuo, oltre a 2000 bagni chimici e distributori d'acqua gratuiti. L'obiettivo è eliminare l'uso dei contanti, velocizzare le code e garantire un'esperienza fluida per l'acquisto di cibo e bevande all'interno della venue. Porte aperte alle 1500 persone con disabilità che hanno aderito alla possibilità di assistervi.

Parallelamente al piano della mobilità, è stato predisposto un articolato sistema di servizi per accogliere le centinaia di migliaia di spettatori attesi. L'Area Evento ospiterà 46 punti ristoro, 48 food truck, oltre 1 chilometro di banchi dedicati alla distribuzione di cibo e bevande e 170 addetti alla vendita mobile, per offrire un'ampia disponibilità di cibo, snack e bevande.

Nell’Area Evento saranno inoltre dislocati numerosi punti acqua gratuiti, garantiti da un bacino di oltre 20 cisterne, dove il pubblico potrà riempire la propria borraccia o bottiglietta nel corso della giornata, oltre a 2.000 bagni chimici, distribuiti tra l'area concerto e i percorsi di accesso. Vista l'eccezionalità dell'evento per la prima volta via libera a oggetti di prima necessità come borracce in plastica, creme solari e power bank.

Come arrivare a Tor Vergata per il concerto di Ultimo

Sempre nell'ottica di agevolare afflusso e deflusso per tutti i parcheggi è stata implementata la geolocalizzazione e indicizzazione con i singoli nomi ed i percorsi pedonali pensati con le varie chiusure stradali, disponibili sulle applicazioni di Google e Waze. Inoltre, tramite i QR code, presenti in tutte le aree di parcheggio e transito, si potrà accedere alla funzione "salva il percorso di ritorno", che permette di ripercorrere all'uscita lo stesso tragitto per tornare al punto d'origine, con un sistema si salvataggio tramite condivisione, con possibilità di inoltro via link ai propri contatti per potersi localizzare a vicenda. Trattandosi di un evento eccezionale per dimensioni, affluenza e impatto organizzativo, d'intesa con l'Università di Roma Tor Vergata, il Comune di Roma, la Prefettura, la Questura e la Polizia Locale di Roma Capitale sono state adottate, in via eccezionalòe, misure straordinarie per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la massima sicurezza del punnliico e di tutto il personale coinvoltro, anche in considerazione delle elevate temperature previste.

In via eccezionale vista la portata dell'evento, sarà consentito introdurre all'interno dell'Area Evento alcuni oggetti di uso personale, tra i più richiesti. Ogni partecipante potrà portare con sé una bottiglietta d'acqua con tappo (max 0.5l) oppure una borraccia in plastica, tritan o silicone (max 0.5l), contenente esclusivamente acqua, oltre a integratori di sali minerali confezionati, cibo leggero facilmente trasportabile (come panini, toast, frutta, frutta secca e barrette), power bank, cuffiette, ombrelli tascabili senza punta, tiralatte, ventilatori portatili, creme e stick solari (purchè non in formato spray), coperte isotermiche, teli mare e borse, marsupi, pochette o zainetti con capienza inferiore a 10 litri e dimensioni non superiori a 30x22 cm. Per le persone affette da intolleranze alimentari o patologie certificate sarà inoltre consentito introdurre il cibo necessario, previa presentazione della relativa certificazione medica ai controlli di ingresso.

Si invita pertanto il pubblico a consultare preventivamente l'elenco completo degli oggetti consentiti e vietati prima di raggiungere l'area dell'evento. Gli oggetti non espressamente indicati tra quelli vietati potranno essere inteodotti, salvo diverse disposizioni o valutazioni delle Forze dell'Ordine pesenti a tutti gli ingressi.

Tutte le informazioni relative a viabilità, parcheggi, percorsi di accesso e modalità di raggiungimento dell'area concerto e partecipazione al concerto, sono in constante aggiornamento e disponibili sui canali ufficiali dell'evento.

Si ricorda che per la prima volta, le linee metro A, B e C resteranno attive per tutta la notte al termine del concerto, con navette gratuite di collegamento dalla stazione Anagnina verso l'area dell'evento (e ulteriori alteratie di mezzi in sharing) sia all'andata che al ritorno.

Un importante primato per il trasporto publlico di Roma, reso possibilegrazie alla disponibilità di Atac e al contibuto economico degli organizzzatori.

Ultimo, numeri da record per il concerto

L’intera infrastruttura tecnica ha richiesto oltre 120 chilometri di cavi elettrici e oltre 500 bilici impiegati per il trasporto di materiali e attrezzature. La gestione dei flussi sarà supportata da oltre 40 chilometri di transennamenti che coprono un’area di oltre 150.000 chilometri quadrati accuratamente attrezzata: segnaletica e percorsi di camminamento sono stati minuziosamente dettagliati, presidi sanitari con oltre 500 operatori, mentre 2500 saranno gli addetti ai servizi di controllo, per agevolare afflussi, deflussi e tutta la logistica, e per supportare il pubblico con qualunque tipo di indicazione.

Ultimo: la scaletta del concerto di Tor Vergata

Stando a quanto riportato dalle persone presenti alle prove la scaletta del concertone del 4 luglio potrebbe essere la seguente:

Acquario

La stella più fragile dell’universo

Vieni nel mio cuore

Colpa delle favole

Romantica

Il ballo delle incertezze

Tutto questo sei tu

Pazzo di te

Questa insensata voglia di te

Fateme cantà

Rondini al guinzaglio

I tuoi particolari

Amati sempre

Giusy

Chiave

Sabbia

Mille universi

Quei due innamorati

Cascare nei tuoi occhi

Ipocondria

Solo

Sabbia

Mille universi

Buongiorno vita

Capolavoro

Poesia senza veli

Ovunque tu sia

Quando dorme la città

Equilibrio mentale

Ti dedico il silenzio

Lunedì

Domenica

Ti va di stare bene