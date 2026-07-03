Eventi sportivi a Roma, impatto oltre 7,5 miliardi di euro

L’impatto economico territoriale stimato dei Grandi Eventi Sportivi che si sono svolti o si svolgeranno a Roma nel quadriennio 2023-2026 è di oltre 7,5 miliardi di euro. È il dato principale che emerge dal rapporto “Grandi eventi sportivi a Roma. Quattro Anni che valgono un’Olimpiade. Analisi d’impatto del business generato nella Capitale” curato da 24 ORE Ricerche e Studi per Roma Capitale e presentato questa mattina al convegno "I grandi eventi sportivi: il Modello Roma", promosso da Roma Capitale in collaborazione con il Gruppo Il Sole 24 ORE. 24 ORE Ricerche e Studi, l'hub di ricerca e analisi proprietario del Gruppo Il Sole 24 ORE dedicato allo sviluppo di progetti editoriali, studi e approfondimenti sui principali fenomeni economici, finanziari e sociali grazie a oltre 30 anni di competenze del Centro Studi del Gruppo Il Sole 24 ORE, ha preso in considerazione 12 eventi sportivi: 3 in un'unica edizione (Ryder Cup 2023, Campionati Europei Maschili di Pallavolo 2023 e Campionati Europei di Atletica Leggera 2024) e 9 ricorrenti analizzati nelle edizioni 2023, 2024 e 2025, con una stima estesa anche al 2026.

Per confronto, la cifra di impatto totale emersa è analoga a quella che alcuni studi attribuiscono, ad esempio, sia alle Olimpiadi estive di Parigi 2024 (9 miliardi), che pure ha avuto un numero di eventi considerevolmente superiore (32 sport, 48 gruppi di discipline per oltre 300 giornate complessive di gara), sia a quella stimata dai primi studi sulle Olimpiadi invernali Milano Cortina (6,6 miliardi). L’impatto complessivo comprende un effetto diretto pari a circa 3,5 miliardi, uno indiretto di 2,5 miliardi e uno indotto che supera 1,5 miliardi. Il moltiplicatore medio ponderato è pari a circa 2,2 euro: ogni euro speso, direttamente dall’organizzazione o dai partecipanti (atleti, staff e spettatori) ha più che raddoppiato il suo valore in termini di impatto.

Nei quattro anni considerati, si stima che Roma abbia visto oltre 5 milioni di presenze legate ai Grandi Eventi Sportivi, con una spesa superiore a 3,2 miliardi di euro, al netto della quota che esce dal territorio. Gli organizzatori hanno investito circa 400 milioni di euro per gli eventi, la maggior parte dei quali con una ricaduta positiva netta principale sul tessuto economico di Roma e del Lazio. Complessivamente, il valore in termini di comunicazione per il brand Roma Capitale (costo equivalente per advertising) derivante dai Grandi Eventi Sportivi è stato di oltre 430 milioni di euro. “Gli eventi sportivi negli ultimi 4 anni hanno generato a Roma un impatto economico di oltre 7,5 miliardi di euro: più delle ricadute delle Olimpiadi di Milano-Cortina (6,6 miliardi), quasi come quelle di Parigi 2024 (9 miliardi). Impressionante anche il dato sulla occupazione, con attivazione di lavoro su Roma come se fossero impiegate 100 mila persone a tempo pieno e indeterminato in 4 anni. I grandi eventi sono un volano di crescita, una risorsa. Lo abbiamo sempre sostenuto e questi numeri lo confermano – ha affermato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale - Ogni euro speso da uno spettatore o da un organizzatore ha un moltiplicatore pari a 2,2 sull’economia del territorio. E grazie a questi appuntamenti, il valore in termini di comunicazione per il brand Roma Capitale è stato di oltre 430 milioni di euro. La ricerca del Sole 24 Ore fotografa in maniera cristallina e imparziale quanto la sfida che abbiamo lanciato 4 anni fa sui grandi eventi sia stata vinta. Roma oggi è tornata attrattiva e stiamo unendo il progresso, lo sviluppo economico e occupazionale all’attenzione alle fasce sociali più deboli”.

“L'impatto economico complessivo di 7,5 miliardi di euro degli eventi sportivi sulla capitale negli ultimi 4 anni, che emerge dal rapporto elaborato da 24 ORE Ricerche e Studi per Roma Capitale, rappresenta un dato importante per il presente ma anche per il futuro: lo sport è un grande vettore di valore, è un ambassador delle ricchezze di un territorio. – ha affermato Federico Silvestri, Amministratore Delegato del Gruppo Il Sole 24 ORE - Per sfruttare le opportunità dei grandi eventi sportivi è fondamentale preparare adeguatamente la città, programmare per tempo, garantire una organizzazione perfetta e fare investimenti mirati. Roma in questi ultimi anni ha dimostrato di essere un modello da seguire. Fondamentale è costruire un'offerta adeguata che contempla la legacy in modo che rimanga in dote allo sport di base e ai cittadini”.

L'iniziativa si inserisce nel progetto "Roma Smart Tourism", finanziato dal Ministero del Turismo nell'ambito del Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica nei cui territori sono presenti siti riconosciuti dall'UNESCO come Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Il progetto punta a promuovere modelli innovativi di sviluppo turistico e urbano, valorizzando il ruolo dei grandi eventi come strumenti di crescita economica, attrattività internazionale e rigenerazione della città. 24 ORE Ricerche e Studi

L’attività si fonda sulle competenze del Centro Studi del Gruppo Il Sole 24 ORE, attivo da oltre 30 anni, e sul patrimonio di conoscenze della rete di esperti, analisti e collaborazioni con primari partner nei rispettivi settori che ogni giorno contribuiscono alla qualità e all’autorevolezza dei contenuti del Gruppo.