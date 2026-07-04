L'emozionante storia della cagnolina scomparsa e ritrovata grazie ai Mondiali 2026

A volte è il caso a cambiare il finale di una storia che sembrava ormai destinata a rimanere senza lieto fine. È quanto accaduto a Rubi Rodríguez, una giovane di Ciudad Victoria , nello Stato messicano di Tamaulipas, che ha ritrovato la sua cagnolina scomparsa grazie a un video girato durante i festeggiamenti per la vittoria del Messico ai Mondiali 2026 . La protagonista della vicenda è Gorda, una meticcia sparita il 24 maggio . Per settimane la famiglia ha cercato di rintracciarla senza successo, diffondendo fotografie sui social network, percorrendo le strade della città e seguendo le numerose segnalazioni ricevute. Nessuna, però, si era rivelata decisiva. La svolta è arrivata in modo del tutto inaspettato, trasformando una semplice diretta dedicata ai festeggiamenti sportivi nel tassello decisivo per riportare l'animale a casa.

Il video dei tifosi si rivela decisivo per il ritrovamento

Dopo il successo del Messico per 3-0 contro la Repubblica Ceca, centinaia di tifosi si sono riversati nelle strade di Ciudad Victoria per celebrare la qualificazione della nazionale. Tra cori, bandiere e caroselli, numerosi partecipanti hanno condiviso foto e video sui social, documentando l'entusiasmo della serata. È stato proprio uno di quei filmati a fare la differenza. Il fratello di Rubi Rodríguez, osservando le immagini diffuse online, ha avuto l'impressione di riconoscere Gorda. Nel video la cagnolina compariva tra le braccia di un giovane, mentre la persona che stava riprendendo la scena scherzava dicendo: "Perfino il cane sta festeggiando". Dopo aver riguardato attentamente il filmato, Rubi ha avuto la certezza che si trattasse della sua cagnolina. La giovane si è quindi recata nel luogo in cui erano state registrate le immagini e, poco tempo dopo, è riuscita a ritrovarla. L'emozione del ricongiungimento è stata raccontata dalla stessa proprietaria sui social, dove ha condiviso un breve messaggio destinato a diventare virale: "L'ho trovata senza volerlo. Guarda fin dove era arrivata la mia bambina. Adesso è tornata a casa".

Un lieto fine che emoziona i social

Dopo quasi un mese trascorso lontano dalla famiglia, Gorda è stata affidata alle cure di un veterinario per un controllo completo. Gli accertamenti hanno evidenziato un generale buono stato di salute, nonostante il dimagrimento e alcune lievi ferite compatibili con il periodo trascorso in strada. La vicenda ha rapidamente fatto il giro dei social network, dove migliaia di utenti hanno commentato il ritrovamento celebrando il lieto fine. In molti hanno definito la storia "il miracolo del Mondiale" o uno degli episodi più emozionanti legati alla competizione, capace di unire la passione sportiva a un racconto di speranza.