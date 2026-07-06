Dopo Ultimo Roma ci crede: arrivano anche gli Oasis, l'indizio social di Onorato

Gli Oasis per chiudere il cerchio: l'indizio di Onorato

Secondo la visione dell'onorevole Onorato, Roma ha cambiato marcia, aprendosi ai grandi eventi internazionali e dimostrando di essere in grado di ospitarli. Il concerto di Ultimo è stata dunque una sorta di prova generale, uno spot da esportare per convincere impresari e investitori a scommettere sul "metodo Roma". Non ha dubbi l'assessore: "Abbiamo fatto la storia, 250 mila cuori hanno festeggiato con un grande gigantesco inno alla musica. Non ringrazieremo mai abbastanza Niccolò per averci dato la possibilità di dimostrare quanto Roma potesse essere in grado di battere ogni record. Un ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito in silenzio. La città non ha pagato nulla e ha avuto un indotto economico enorme, che calcoleremo nelle prossime settimane". Poi, due storie 'mute, ma accompagnate da una colonna sonora eloquente, con i grandi successi dei fratelli Gallagher.