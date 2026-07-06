Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 6 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dopo Ultimo Roma ci crede: arrivano anche gli Oasis, l'indizio social di Onorato

Nel sottolineare il grande successo del maxi-evento del cantautore romano a Torvergata, l'assessore  promette altri grandi eventi nella Capitale
2 min
TagsOasisUltimoOnorato

Ultimo ma non l'ultimo. Roma sogna dopo il successo del maxi-evento di Tor Vergata, che ha visto 250 mila appassionati assistere al concerto del cantautore romano Ultimo. Un evento preparato per mesi e che una volta portato a termine esalta l'amministrazione capitolina. Se il primo cittadino Gualtieri parla con orgoglio di "metodo Roma", l'assessore ai Grandi Eventi, Onorato, ribadisce l'intenzione di non fermarsi qui e con un paio di storie social allude al 'colpo grosso', quello di portare nella Capitale gli Oasis, con una doppia esclusiva data italiana.

Gli Oasis per chiudere il cerchio: l'indizio di Onorato

Secondo la visione dell'onorevole Onorato, Roma ha cambiato marcia, aprendosi ai grandi eventi internazionali e dimostrando di essere in grado di ospitarli. Il concerto di Ultimo è stata dunque una sorta di prova generale, uno spot da esportare per convincere impresari e investitori a scommettere sul  "metodo Roma". Non ha dubbi l'assessore: "Abbiamo fatto la storia, 250 mila cuori hanno festeggiato con un grande gigantesco inno alla musica. Non ringrazieremo mai abbastanza Niccolò per averci dato la possibilità di dimostrare quanto Roma potesse essere in grado di battere ogni record. Un ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito in silenzio. La città non ha pagato nulla e ha avuto un indotto economico enorme, che calcoleremo nelle prossime settimane". Poi, due storie 'mute, ma accompagnate da una colonna sonora eloquente, con i grandi successi dei fratelli Gallagher.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualità

Da non perdere

Un documentario evento sugli Oasis, arriverà al cinema e su Disney+Ultimo, 'stanotte ho scritto la canzone più importante della mia vita'

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS