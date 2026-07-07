La nuova stagione di Sky: dallo sport al cinema fino alle serie, ecco tutte le novità 

È stato presentato al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, il nuovo palinesto televisivo di Sky e Now per la prossima stagione che sarà ricca di novità e conferme. Come al soltio sarà forte la riconoscibilità delle produzioni seriali, divise tra ambiziosi progetti Sky Original e grandi novità internazionali in esclusiva, oltre alle emozioni del grande cinema con i titoli italiani e internazionali più acclamati e i blockbuster più attesi.

Completa il panorama il mondo dei documentari, l'autorevolezza e l'affidabilità delle news in tempo reale firmate Sky TG24 e un'offerta di videopodcast sempre più centrale nella strategia multipiattaforma della testata. Questo ricco mosaico di contenuti viene portato ogni giorno nelle case del pubblico in modalità lineare, on demand e in streaming grazie a Now, il servizio che unisce serie, intrattenimento, sport in diretta, cinema, documentari e informazione in un'unica piattaforma.

Le serie originali Sky

La proposta legata alle serie originali targate Sky Original offre una vasta gamma di produzioni innovative e storie inedite. La programmazione si apre ad agosto, precisamente il 20 agosto, con il debutto di “Atomic”, una serie ambientata tra il Nord Africa e il Medio Oriente che vede protagonisti Alfie Allen, Shazad Latif e Samira Wiley in un'avventura ad alto rischio legata al trasporto di uranio arricchito. Il 9 ottobre sarà la volta di “Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883”, l'attesissima seconda stagione della dramedy creata da Sydney Sibilia e prodotta da Matteo Rovere, che racconta in otto nuovi episodi le vicende del duo di Pavia interpretato da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. Guardando al 2027, la linea delle produzioni originali si arricchirà notevolmente con il thriller in quattro episodi “Il Sospetto”, interpretato da Claudia Pandolfi e Alessandro Gassmann sotto la supervisione artistica di Francesca Manieri , e con l'epopea familiare moderna “Gucci - Fine dei giochi”, diretta in sei episodi da Gabriele Muccino con Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda Lutz.

Sempre nel 2027 debutteranno “Quelli della Mala”, un racconto corale ambientato nella Milano degli anni Settanta e Ottanta con protagonista Elia Nuzzolo nei panni di Charlie e la dramedy in sei episodi “Fuori Menù - Una brigata dietro le sbarre”, diretta da Fabio Paladini e Niccolò Falsetti con Maurizio Lastrico nei panni di un grande chef finito in carcere. Completano l'offerta del 2027 la seconda stagione del thriller psicologico inglese “The Day of the Jackal” con Eddie Redmayne e la quarta stagione ad alta tensione dell'action “Gangs of London”. Tra i titoli annunciati prossimamente figurano la serie drammatica in sviluppo “La bella stagione”, incentrata sulla Sampdoria campione d'Italia nel 1990-1991, il primo medical drama originale “Codice Nero” con Lino Guanciale e Valentina Bellè, il doppio rinnovo per la seconda e terza stagione di “Avvocato Ligas” con Luca Argentero , la rivisitazione contemporanea “The Girl with the Dragon Tattoo” basata sul bestseller di Stieg Larsson e l'action thriller “Prisoner” firmato da Matt Charman.

Nel corso dell'evento Giuseppe De Bellis, Executive Vice President di Sport, News, Entertainment, ed Emanuele Marchesi, prossimo responsabile di Sky Studios Italia dopo l'uscita di Nils Hartmann, hanno ribadito l'orgoglio di Sky nei confronti di “M. Il figlio del secolo”, confermando che non avrà una seconda stagione. Illustri assenti da questi palinsesti anche “Gomorra - Le origini” e “Call My Agent! - Italia”, che sembra proprio non torneranno per una seconda e una quarta stagione, quantomeno non nel prossimo futuro. Incerto il destino di “Petra”, presumibilmente per gli impegni della protagonista Paola Cortellesi attualmente al lavoro sul suo secondo film da regista dopo il successo di “C'è ancora domani”.

Le novità Sky Exclusive

I canali Sky ospitano un catalogo ricco di titoli proposti con la formula Sky Exclusive, capaci di spaziare tra generi differenti. L'estate prende il via il 26 luglio con la venticinquesima stagione di “Law & Order - I due volti della giustizia”, che segue le indagini del ventisettesimo distretto di Manhattan introducendo nel cast David Ajala. Il 28 luglio debutterà la terza stagione di “The Walking Dead: Dead City”, lo spin-off post-apocalittico con Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan ambientato tra le rovine di Manhattan. Il 4 settembre sarà la volta di “Nightsleeper - Fuori controllo”, un thriller in sei episodi concepito in tempo reale a bordo di un treno notturno hackerato , seguito a settembre dal debutto del period drama “The Other Bennet Sister” incentrato sulla figura di Mary Bennet interpretata da Ella Bruccoleri , e dalla seconda parte della prima stagione di “Sheriff Country” con Morena Baccarin.

In autunno tornerà il procedurale britannico “Vigil - Indagine a bordo” con la sua terza stagione , mentre a dicembre prenderà il via la quinta stagione dell'epica saga tedesca “Babylon Berlin”, incentrata sull'ascesa al potere assoluto di Hitler nel 1933. Sempre a dicembre ripartiranno le nuove stagioni del franchise procedurale americano “One Chicago”. Nel corso del 2027 l'offerta Exclusive si amplierà con la saga tardo vittoriana “The Forsytes”, incentrata sul declino di una ricca famiglia di agenti di cambio , con i nuovi episodi di “The Rainmaker”, legal thriller tratto dal bestseller di John Grisham , e con la ventottesima stagione di “Law & Order - Special Victims Unit” con Mariska Hargitay. Prossimamente arriveranno inoltre il revenge thriller in otto episodi “Kill Jackie” con Catherine Zeta-Jones e la serie storica drammatica “King & Conqueror”, incentrata sulle figure di Aroldo del Wessex e Guglielmo il Conquistatore, interpretati da James Norton e Nikolaj Coster-Waldau.

Un posto di assoluto rilievo all'interno dei palinsesti è occupato dalle prestigiose produzioni targate HBO e dalle grandi co-produzioni internazionali. Entro la fine dell'anno farà il suo esordio “War”, un legal thriller co-prodotto da Sky e HBO ambientato nell'élite del mondo giudiziario londinese che vede Dominic West e Sienna Miller interpretare una coppia impegnata nel divorzio del secolo. Per la programmazione autunnale cresce l'attesa per la quarta stagione di “The Gilded Age”, il celebrato period drama creato da Sir Julian Fellowes che racconta le forti ambizioni e rivalità nell'alta società della New York di fine diciannovesimo secolo. Nel corso del 2027 arriveranno in contemporanea con gli Stati Uniti alcuni dei titoli di punta più amati del canale americano, a partire dal terzo ciclo di episodi del cult post-apocalittico “The Last of Us”, tratto dal celebre videogioco di Naughty Dog. Sempre nel 2027 farà il suo ritorno “The White Lotus” con la sua quarta stagione, che sposta le sue vicende in Costa Azzurra durante lo svolgimento del celebre Festival di Cannes, guidata da un cast ricchissimo che include Laura Dern, Vincent Cassel e Steve Coogan. Infine, il 2027 vedrà anche il debutto della seconda stagione di “Dune: Prophecy”, il prequel ambientato diecimila anni prima dell'ascesa di Paul Atreides che vede l'ingresso nel cast di i grandi nomi internazionali come Indira Varma, Ashley Walters e Tom Hollander.

Gli show e l'intrattenimento di Sky Uno

Subito dopo la sosta estiva, prendono il via le produzioni dedicate all'intrattenimento. Il primo ritorno è fissato per domenica 6 settembre con Bruno Barbieri e le sfide di “4 Hotel”. Giovedì 10 settembre si riaccendono i microfoni di “X Factor 2026”, che vede la conferma alla conduzione di Giorgia e l'ingresso del cantante Irama nel quartetto al tavolo dei giudici: la finale torna al Forum di Assago dopo il biennio a Piazza del Plebiscito a Napoli.

A dicembre la programmazione culinaria tornerà protagonista grazie alla nuova edizione di “MasterChef Italia”, che riunisce il trio composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, seguita dai nuovi episodi di “4 Ristoranti” guidati da Alessandro Borghese. Guardando al nuovo anno, la primavera 2027 segnerà il debutto dell'inedito cooking show on the road “Taste of Italy”, dove lo chef Cannavacciuolo viaggerà per la provincia italiana affiancato da Chiara Pavan e da Anna Zhang. Nel corso del 2027 è inoltre confermata la ripartenza di “Pechino Express”, guidato ancora una volta da Costantino della Gherardesca.

Le novità per la prima serata e l'access prime time includono anche il nuovissimo show “Cooking Grandmas”, una gara appassionante tra sapori legati alle tradizioni che vedrà dieci nonne provenienti da tutta Italia sfidarsi sotto la guida e il giudizio di Alessandro Borghese. A questa proposta si aggiunge il travel show on the road “Italia per due - Consigli disordinati di viaggio”, condotto dalla coppia composta da Benedetta Parodi e Fabio Caressa, i quali attraverseranno lo stivale a bordo di un'automobile per scoprire il lato meno conosciuto del paese attraverso esperienze legate al territorio e al cibo. Riconferma all'orizzonte anche per “Money Road 3”, sempre condotto da Fabio Caressa: i lavori per la prossima stagione sono già iniziati.

Il modello multipiattaforma di Sky trova la sua espressione nella sinergia strategica tra i canali pay come Sky Uno e la proposta free-to-air di TV8, mirata a raggiungere il pubblico con una programmazione d'intrattenimento di qualità e per tutta la famiglia. Durante la stagione autunnale, TV8 amplia la propria offerta portando per la prima volta in chiaro le ultime stagioni dei grandi show di punta di Sky, tra cui “X Factor” e “Pechino Express”. Questa programmazione si integra con produzioni originali consolidate che definiscono l'identità del canale, come le nuove edizioni di “GialappaShow” condotto dal Mago Forest con le voci della Gialappa's Band, il viaggio gastronomico di Joe Bastianich in “Foodish” e la sfida quotidiana di “Alessandro Borghese Celebrity Chef”. La forza della proposta in chiaro si riflette anche nell'ampia finestra dedicata allo sport, con la trasmissione della stagione dei motori comprendente Formula 1, MotoGP e Superbike, e con la diretta del grande calcio europeo. In particolare, i mercoledì di coppa vedono il ritorno di “TV8 Champions Night”, un appuntamento speciale che offre la miglior partita del turno tra club stranieri di Uefa Champions League o Uefa Europa League, arricchito da studi pre e post partita con commenti a caldo e gli highlight completi di tutte le sfide della giornata.

Tutte le prime visioni di Sky Cinema

L'offerta di Sky Cinema propone una stagione ricca di anteprime, pellicole d'autore e acclamate produzioni originali. Grande rilievo occupano i nuovi appuntamenti Sky Original, a partire dalla seconda stagione di “Piedone - Uno sbirro a Napoli”, che porterà entro la fine dell'anno tre nuovi film diretti da Alessio Maria Federici con Salvatore Esposito, Silvia D'Amico e Fabio Balsamo tra le strade della città partenopea. Viene confermato anche il ritorno de “I delitti del BarLume”, la celebre collection giunta alla sua quattordicesima stagione che proporrà due nuovi film diretti da Roan Johnson, Milena Cocozza e Marco Teti con tutti i personaggi storici confermati e la partecipazione di ospiti d'eccezione come Caterina Guzzanti, Massimo Ceccherini, Maurizio Lombardi e il ritorno di Pietro Sermonti.

Le prime visioni cinematografiche prendono il via l'8 luglio con la commedia sentimentale italiana “Prendiamoci una pausa”, interpretata da un cast corale che include Marco Giallini e Claudia Gerini. Il 13 luglio sarà la volta del sequel disaster “Greenland II - Migration” con Gerard Butler, seguito il 17 luglio dal secondo capitolo horror “Five Nights at Freddy's 2”. Il 20 luglio debutta il thriller psicologico “La lezione” con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, mentre il 30 luglio l'intenso noir “Gli occhi degli altri” vedrà protagonisti Jasmine Trinca e Filippo Timi. La programmazione prosegue ad agosto con il racconto sentimentale “Il Dio dell'Amore” il 17 agosto, la pellicola “Il mago del Cremlino - Le origini di Putin” interpretata da Jude Law il 24 agosto, la storia vera musicale di “Song Sung Blue - Una melodia d'amore” con Hugh Jackman e Kate Hudson il 30 agosto e la nuova rilettura generazionale “Notte prima degli esami 3.0” il 31 agosto.

A settembre arriveranno invece il dramma sportivo “Idoli - Fino all'ultima corsa” con Claudio Santamaria e la commedia sulla fuga dalla città “Benvenuti in campagna”. Tra le pellicole in arrivo prossimamente spiccano l'adattamento di Chloé Zhao “Hamnet - Nel nome del figlio”, il capitolo conclusivo del musical “Wicked - Parte 2”, la nuova opera di Pedro Almodóvar “Amarga Navidad”, il racconto “Nel tepore del ballo” di Pupi Avati, l'intenso “Illusione” di Francesca Archibugi e il thriller di Gus Van Sant “Il filo del ricatto - Dead Man's Wire”.

I grandi eventi sportivi in diretta su Sky

La programmazione della Casa dello Sport garantisce oltre 15.000 ore live e più di 3.000 eventi complessivi. Il grande calcio si accende già a luglio con le amichevoli dei top club e culmina il 12 agosto con la Supercoppa Europea tra PSG e Aston Villa. Il 22 agosto segna il ritorno in campo della Serie A Enilive, che vedrà Sky trasmettere tre partite in co-esclusiva per ogni turno. Da settembre l'offerta si arricchisce con il debutto dei nuovi formati delle tre grandi competizioni continentali: la UEFA Champions League a partire dall'8 settembre , la UEFA Europa League dal 16 settembre e la UEFA Conference League dal 15 ottobre. Per quanto riguarda i motori, la programmazione prevede un calendario serratissimo che si estenderà fino a fine anno, portando sugli schermi oltre 25 Gran Premi in diretta live tra Formula 1 e MotoGP. Anche il grande tennis vivrà i suoi momenti decisivi, con la fase finale di Wimbledon in esclusiva fino al 12 luglio , la successiva attesa per gli US Open dal 30 agosto al 13 settembre e l'appuntamento conclusivo delle Nitto ATP Finals di Torino a novembre.