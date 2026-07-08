"Una Serata di Stelle per PUPI" il 26 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli 

NAPOLI - Sarà Gianluca Gazzoli a condurre "Una Serata di Stelle per PUPI", il grande charity show promosso dalla Fondazione PUPI Ente Filantropico del Terzo Settore e dai suoi fondatori Javier Zanetti e Paula de la Fuente, in programma sabato 26 settembre nella bellissima Piazza del Plebiscito a Napoli. Tra le voci più autorevoli e apprezzate del panorama italiano del podcasting e dell'intrattenimento, Gianluca Gazzoli accompagnerà il pubblico in una serata che unirà musica, sport, spettacolo e solidarietà, dando ritmo a un evento nato per celebrare i 25 anni della Fondazione PUPI, Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e rendere omaggio ai 40 anni dalla vittoria dell'Argentina ai Mondiali del 1986.

Sul palco si alterneranno alcuni dei più amati protagonisti della musica e dell'intrattenimento italiano, tra cui Max Pezzali, Elisa, LDA, Aka 7even, Lola Ponce e Gli Autogol. Attesi inoltre grandi nomi dello sport come Ezequiel Lavezzi, mentre Federico Buffa renderà omaggio al mito di Diego Armando Maradona con un racconto esclusivo dedicato al campione argentino. La serata ospiterà anche un momento dedicato all'America's Cup con la partecipazione di Max Sirena, a testimonianza del ruolo sempre più centrale di Napoli nel panorama sportivo internazionale.

"Una Serata di Stelle per PUPI" sarà molto più di uno spettacolo: il ricavato contribuirà infatti a sostenere progetti dedicati all'inclusione sociale, alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e alla promozione dello sport come strumento di crescita e riscatto sociale. I biglietti sono già disponibili sul circuito TicketOne, con prezzi a partire da 29 euro, per favorire la massima partecipazione del pubblico e sostenere la raccolta fondi legata all'iniziativa. Un terzo del ricavato della biglietteria andrà ad associazioni del territorio napoletano attive nel sociale, selezionate insieme alla Fondazione Cannavaro Ferrara e al Comune di Napoli, con un’attenzione particolare a iniziative che promuovono lo sport come leva educativa e strumento di riscatto. Oltre alle iniziative sul territorio, la Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore continuerà a sostenere anche il programma “Lo Sport ci Rende Uguali”, attivo dal 2002 in Argentina: un percorso educativo e ricreativo rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni.