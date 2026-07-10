Come sta Schumacher, la moglie rompe il silenzio: "Michael è qui con noi"

Come sta Schumacher, parla la moglie Corinna

"Ero convinta che Michael avesse degli angeli custodi. Non mi è mai passato per la mente che potesse succedergli qualcosa". È una delle confessioni più intime di Corinna Schumacher, affidata al documentario Schumacher di Netflix. Quella mattina sulle piste francesi di Méribel, però, il destino scrisse una storia diversa. Michael Schumacher cadde durante una discesa, battendo violentemente la testa contro una roccia. Da quel momento iniziò una nuova vita, lontana dai riflettori che avevano accompagnato il sette volte campione del mondo di Formula 1. Al suo fianco, senza mai arretrare di un passo, è rimasta Corinna Betsch, la donna sposata nell'agosto del 1995 dopo una lunga storia d'amore. Insieme hanno costruito una famiglia con i figli Gina Maria e Mick, condividendo una quotidianità che Michael aveva sempre difeso con ostinazione dalla curiosità pubblica. "Mia moglie è dolce e forte allo stesso tempo. Mi sostiene, ma sa anche lasciarmi i miei spazi", diceva Schumacher quando era ancora in attività, riconoscendo il ruolo fondamentale della compagna nella sua vita.

"Michael mi manca, ma è ancora qui": le parole che raccontano un amore diverso

Negli anni Corinna ha parlato pochissimo. Ogni sua dichiarazione è diventata preziosa proprio perché rara. Nel documentario dedicato alla carriera del marito ha pronunciato una frase che sintetizza meglio di qualsiasi bollettino medico ciò che la famiglia vive da oltre un decennio. "Michael mi manca ogni giorno. Ma non manca solo a me. Manca ai nostri figli, alla famiglia, a suo padre. A tutti. Eppure Michael è qui. È diverso, ma è qui. Ed è questo che ci dà forza". Parole che raccontano un'assenza diventata presenza, un equilibrio nuovo costruito lontano dalle telecamere. "Viviamo insieme. Facciamo tutto il possibile perché stia meglio e perché continui a sentirsi parte della nostra famiglia", ha aggiunto Corinna, senza mai cedere alla tentazione di raccontare dettagli sulle condizioni cliniche del marito.

Una vita dedicata a proteggerlo, lontano dai riflettori

Negli anni successivi all'incidente, Corinna Schumacher ha riorganizzato completamente la propria esistenza intorno alle esigenze del marito. Nella residenza di famiglia a Gland, sulle rive del Lago di Ginevra, è stata realizzata una struttura medica privata dove Michael viene assistito da un'équipe specializzata. Parallelamente, la famiglia ha difeso con fermezza la propria privacy, combattendo ripetutamente contro fotografi, droni e tentativi di violare l'intimità della loro casa. Per sostenere questa nuova vita, Corinna ha venduto alcuni beni, tra cui il jet privato e diverse proprietà, continuando però a seguire i suoi prestigiosi centri equestri e a dedicarsi alla famiglia. Ha visto la figlia Gina Maria diventare madre e il figlio Mick intraprendere la carriera automobilistica, mantenendo sempre fede alla promessa fatta a Michael, oggi 57enne: proteggere ciò che conta davvero. Non ha mai cercato colpe né spiegazioni. "È stata soltanto sfortuna. Tutta la sfortuna che una persona possa incontrare nella vita", ha detto. Ed è forse questa la lezione più profonda della loro storia. Al di là dei bollettini, delle indiscrezioni e delle domande sulle condizioni di Michael Schumacher, resta l'immagine di un amore che ha saputo reinventarsi. Più silenzioso, più fragile, ma non per questo meno forte. Un amore che, lontano dai riflettori, continua a resistere al tempo.