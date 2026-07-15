Si è tenuto questa mattina presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, l’incontro tra i vertici dell’Arma e quelli della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM), per la stipula della convenzione tra le due istituzioni circa la fattiva collaborazione per la pratica e la promozione della disciplina del pentathlon moderno da attuare all’interno delle aree sportive ubicate all’interno della Caserma Salvo D’Acquisto di Tor di Quinto, sede del Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” (C.U.M.S.) e del Centro Sportivo Carabinieri.

Presenti in rappresentanza della Benemerita il Vice Comandante Generale e Comandante del C.U.M.S. Gen. C.A. Massimo Mennitti e il Col. Andrea Desideri, Comandante del Centro Sportivo Carabinieri unitamente al Luogotenente C.S. Gianluca Macchini, Comandante della Sezione Pentathlon Moderno, Triathlon, Ciclismo e Motociclismo del Centro Sportivo Carabinieri. Invece per la FIPM hanno presenziato il Presidente federale Avv. Gabriele Vescio e il Segretario Generale Dott. Salvatore Sanzo.

Nello specifico, l’accordo prevede la disponibilità da parte del C.U.M.S. di ospitare, in prossimità del campo di atletica facente parte degli impianti sportivi della caserma, l’installazione di un Percorso a Ostacoli per la pratica della disciplina della Corsa a Ostacoli (OCR), prova che dopo i Giochi di Parigi 2024 ha sostituito quella equestre del pentathlon moderno.

L’impianto per l’OCR, di proprietà della FIPM verrà installato a spese della stessa e permetterà lo svolgimento di allenamenti e raduni federali con atleti delle Squadre Nazionali della FIPM e delle società sportive a essa affiliate e autorizzate ad accedere all’impianto secondo le regole pattuite con l’Arma per il rispetto di tutti i requisiti di accesso, di sicurezza, nonché di diligenza necessari al conseguimento delle finalità istituzionali, sportive e promozionali alla base della suddetta convenzione.

L’accordo prevede anche la possibilità di estendere l’utilizzo del percorso a ostacoli anche al personale militare operante nella caserma per l’addestramenti specifici, secondo modalità opportunamente definite con apposito regolamento d’esercizio. Nella stessa maniera, l’impianto potrà essere impiegato anche per l’organizzazione di specifici allenamenti, gare, manifestazioni ed eventi proposti dalla FIPM secondo il proprio calendario federale, opportunamente concordare e programmate con il Centro Sportivo Carabinieri e il C.U.M.S. stesso.