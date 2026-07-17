Il pub sportivo come crocevia del mondo: quando lo sport unisce tifosi di ogni nazionalità

Lo sport come lingua universale del turismo

Non si tratta di un'impressione isolata. I grandi tornei internazionali, a partire dal Mondiale, sono ormai riconosciuti come autentici motori di mobilità turistica: milioni di appassionati si spostano ogni anno da un continente all'altro pur di seguire la propria nazionale, trasformando le città ospitanti, e non solo quelle che ospitano lo stadio, in crocevia di lingue, bandiere e fusi orari diversi.

Anche il Mondiale 2026, che in queste settimane sta tenendo con il fiato sospeso milioni di appassionati in tutto il mondo, conferma questa tendenza. Il torneo, del resto, si segue ormai anche in base a dove vedere le partite tra Rai e Dazn, a testimonianza di quanto l'appuntamento iridato sia ormai un rito condiviso da un pubblico sempre più internazionale, tanto davanti alla tv quanto nei locali pubblici. Non è raro che, proprio in questi giorni, i pub delle grandi città europee registrino il tutto esaurito in occasione delle partite più attese, con tifosi arrivati da ogni parte del mondo pronti a colorare le vie del centro con le bandiere delle proprie nazionali.

Una socialità che nasce guardando insieme

Al di là dei grandi numeri, resta centrale la componente collettiva dell'esperienza sportiva. Guardare una partita insieme ad altri, che si tratti di connazionali o di perfetti sconosciuti, rafforza il senso di comunità e restituisce alla visione un valore che la sola qualità dell'immagine non può garantire. È proprio questo bisogno di condivisione, più che il solo risultato finale, a spingere ogni settimana migliaia di persone verso i locali attrezzati con maxischermi, in ogni angolo del pianeta.

Un pubblico che parla lingue diverse, tifa squadre diverse

Per rispondere a un pubblico così eterogeneo, i pub sportivi più frequentati nelle grandi città hanno dovuto reinventare la propria offerta. Non basta più un solo schermo sintonizzato sulla partita del campionato locale: servono più proiezioni contemporanee, palinsesti che alternano calcio, rugby, tennis, Formula 1, MotoGP, football americano, basket, golf e vela, e uno staff abituato a orari e fusi orari diversi da quelli della città in cui si trova. Questa capacità di ospitare più tifoserie sotto lo stesso tetto, ciascuna con i propri riti e le proprie superstizioni, è probabilmente ciò che distingue un autentico sports bar internazionale da un semplice bar con la televisione accesa.

Anche la proposta gastronomica segue spesso la stessa logica multiculturale. Accanto ai classici snack da bar sportivo, molti locali internazionali affiancano birre alla spina di provenienza diversa (irlandesi, tedesche, belghe, danesi) e piatti pensati per mettere a proprio agio palati abituati a cucine differenti, dal fish & chips ai gourmet burger, fino a proposte più internazionali. Il risultato è un ambiente in cui la varietà, tanto nel piatto quanto sullo schermo, diventa parte integrante dell'esperienza, e non un semplice dettaglio di contorno rispetto alla partita.

Roma, crocevia di tifoserie internazionali

Nel cuore del centro storico di Roma, a pochi passi dal Pantheon e da Piazza Venezia, il Trinity College Pub rappresenta un esempio di questa vocazione internazionale. Nato come autentico irish pub, il locale è da sempre punto di riferimento tanto per i romani quanto per la nutrita comunità di turisti, studenti Erasmus ed expat che popolano il centro storico, ed è proprio questa clientela variegata a rendere le serate sportive un piccolo mosaico di nazionalità, lingue e squadre del cuore diverse. Su più schermi vengono trasmessi ogni settimana calcio, rugby, tennis, Formula 1, MotoGP, football americano, basket, golf e vela, permettendo a ciascun avventore di ritrovare, per una sera, l'atmosfera di casa. Per chi desidera conoscere il calendario aggiornato degli eventi in programma, la pagina dedicata ai live sports del locale raccoglie le principali competizioni internazionali della settimana.

Una tendenza che va oltre i confini nazionali

Che si tratti di un gruppo di turisti inglesi in cerca del proprio pub per il Sei Nazioni, di expat americani che non vogliono perdersi la propria squadra di football, o di semplici romani curiosi di scoprire uno sport nuovo, il pub sportivo multiculturale racconta una storia più ampia di quella della singola partita: quella di uno sport che, ovunque nel mondo, continua a essere uno dei linguaggi più immediati per abbattere le distanze tra le persone, ben prima ancora che tra le squadre in campo.