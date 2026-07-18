Stefano De Martino piange in diretta durante l'ultima puntata di Affari tuoi: il dolce saluto in tv

"Ho lasciato per ultimo un ringraziamento a chi in questi due anni è sempre stato con me". Stefano De Martino non riesce a trattenere l'emozione nel corso dell'ultima puntata di Affari Tuoi . Il conduttore ha salutato tutti gli ospiti, la produzione e gli ascoltatori. Poi, ha concluso, dedicando un pensiero speciale.

La commozione di Stefano De Martino

De Martino si è rivolto al Teatro Delle Vittorie, che ha ospitato le puntate di Affari Tuoi prima del prossimo cambio di studio. "C'è sempre stato, mi ha aiutato, ha accolto me, i miei amici, la mia famiglia...". Un pensiero interrotto dalla commozione,... e dagli applausi degli spettatori che assistevano alla puntata odierna.

De Martino saluta la casa di Pippo Baudo

"Si è preso cura di me, come ha fatto in passato con Raffaella Carrà, Lelio Luttazzi, Corrado, Mike Buongiorno e Mina", ha continuato De Martino, che presenterà la prossima edizione del Festival di Sanremo. "Grazie al Teatro Delle Vittorie - ha concluso De Martino - la casa di Pippo Baudo". Parole che hanno scatenato gli applausi del pubblico presente. Le prossime