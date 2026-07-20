L’importanza dello sport nel percorso oncologico

Lo sport e l’attività fisica vengono considerati una vera e propria terapia di supporto integrata nel percorso oncologico , e non più un semplice passatempo. Il movimento svolge un ruolo cruciale in tre fasi: nella prevenzione primaria, durante le terapie attive e nella prevenzione terziaria per i cancer survivors. Se ne parlerà il 14 ottobre 2026 a Napoli in un appuntamento dell’ associazione BRYO , presieduta dalla dottoressa Paola Claudia Sacco , dedicato all’evoluzione dei percorsi di cura nel tumore mammario. Dall’early breast cancer alla malattia avanzata, dagli aggiornamenti dei principali congressi alla gestione delle tossicità, l’incontro sarà un’occasione di confronto tra specialisti per approfondire le nuove prospettive terapeutiche e il ruolo centrale della qualità di vita. Un percorso che mette al centro la persona, attraverso un approccio multidisciplinare capace di integrare innovazione, continuità assistenziale, supporto psicologico, onconutrizione ed esperienze dirette di malattia.

L’importanza dello sport e dello stile di vita

Nella prevenzione primaria è importante far capire alle persone sane che un corretto stile di vita e un’attività fisica costante si associano ad una riduzione del rischio di sviluppare alcuni tumori (colon, mammella, endometrio) fino al 40% e questo perché l’attività fisica agisce riducendo l’infiammazione sistemica, contrasta l'obesità e abbassa i livelli di insulina nel sangue.

Durante le terapie attive l’attività fisica contrasta in modo efficace la fatigue (la stanchezza cronica chemio-indotta), riduce l’ansia, la depressione e preserva la massa muscolare. Molte evidenze scientifiche derivanti sia da osservazioni retrospettive ma anche prospettiche, hanno ampiamente dimostrato che praticare regolarmente attività fisica di resistenza e stretching migliori i dolori articolari e osteo-muscolari che caratteristicamente sono gli eventi avversi più frequenti durante la terapia ormonale con l’uso degli inibitori dell’aromatasi. Ridurre tale sintomatologia migliora l’aderenza alle terapie traducendosi in un vantaggio in sopravvivenza e in riduzione del rischio di recidive in tutte quelle donne che dopo la diagnosi di carcinoma mammario ormono- responsivo sono sottoposte a terapia adiuvante con questi farmaci.

Lo Sport nella prevenzione terziaria migliora la prognosi di chi si è già ammalato, riducendo il rischio di recidiva e la mortalità complessiva. Quest’anno all’ASCO, è stato presentato uno studio molto importante, lo studio Challenge che randomizzava pazienti con diagnosi di tumore al colon sottoposti a chirurgia ed eventuale chemioterapia a ricevere o dei consigli di stile di vita oppure nel braccio sperimentale i pazienti venivano inseriti in un programma strutturato di attività fisica per tre anni sotto la guida di un Personal trainer. L’attività fisica consisteva di 45-60 minuti di camminata a passo veloce, 3-4 volte a settimana. Il programma strutturato di attività fisica ha dimostrato un beneficio importante nel ridurre il rischio di recidiva migliorando l’aspettativa di vita dei pazienti. Un altro studio presentato sempre quest’anno all’ASCO, ha dimostrato come nelle donne con carcinoma mammario ormono responsivo, l’adozione di uno stile di vita basato sulla dieta mediterranea con basso indice glicemico, integrazione di vitamina D e soprattutto una camminata veloce di 30 minuti al giorno, si associa ad una riduzione significativa del rischio di recidive.

Le linee guida dell’Oms

La consapevolezza dell’importanza dell’attività fisica sta crescendo nella comunità oncologica e come dimostrato non basta dare consigli su stili di vita, ma vi è la necessità di consigliare programmi strutturati di attività fisica. Le linee guida globali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dell'American College of Sports Medicine (ACSM) e dell'American Cancer Society concordano su un’ Attività Aerobica: da 150 a 300 minuti a settimana di attività a intensità moderata (es. camminata veloce, bicicletta) OPPURE 75-150 minuti di attività vigorosa (es. corsa, nuoto, sport di squadra), o una combinazione equivalente.