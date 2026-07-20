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Giffoni Sport 2026, la Fondazione Polito accende la Fiaccola della Prevenzione

Giffoni Sport 2026, la Fondazione Polito accende la Fiaccola della Prevenzione

Salute, innovazione e memoria al centro della giornata inaugurale
2 min

La giornata inaugurale di Giffoni Sport si è aperta con un importante momento dedicato alla salute, alla prevenzione e all’innovazione grazie alla Fondazione Polito, che ha presentato il Passaporto Ematico insieme ad altri progetti innovativi finalizzati alla tutela della salute degli atleti e dei cittadini. L’evento si è concluso con il suggestivo momento dell’accensione della Fiaccola della Prevenzione, simbolo dell’impegno costante nella diffusione della cultura della prevenzione.

Numerosa la partecipazione di giovani provenienti da tutta Italia, arrivati a Giffoni per vivere questa importante manifestazione. Grande emozione ha attraversato la sala quando il presidente della Fondazione Polito, Davide Polito, ha voluto ricordare Valentina Baldini, Vito Ventre, Paolo Gagliano e Igor Protti, invitando tutti i presenti a osservare un minuto di raccoglimento in memoria di coloro che ci hanno lasciato e delle loro famiglie. Particolarmente apprezzata la performance del maestro Fernando Mangone, autore della Fiaccola della Prevenzione, una vera opera d’arte che rappresenta il valore della vita e della sensibilizzazione. Per il suo prestigioso contributo è stato insignito di un prezioso piatto in ceramica Solimene di Vietri sul Mare.

Tra i relatori sono intervenuti Roberto Viceconti, Salvatore Biazzo, premiato per la sua brillante carriera giornalistica, Giuseppe Ametrano, Giuseppe Ventre e Veneranda Pascale. Tra il pubblico erano presenti, tra gli altri, Monica Martuscelli, Giuseppe Stanzione, Gennaro Avino e Gianluigi Luzi, premiato per l’eccellenza della sua azienda produttrice di farro, insieme a numerosi ospiti e rappresentanti del mondo dello sport, delle istituzioni e dell’associazionismo.

Una giornata ricca di emozioni, contenuti e significati che ha confermato ancora una volta il ruolo della Fondazione Polito nel promuovere la cultura della prevenzione, della salute e dei valori autentici dello sport: "Un sentito ringraziamento va a Jacopo Gubitosi e Antonino per l’accoglienza, la disponibilità e la sensibilità dimostrate nel sostenere un’iniziativa che mette al centro la prevenzione, la salute e i valori più autentici dello sport. Grazie al loro impegno, Giffoni si conferma ancora una volta un luogo capace di trasmettere messaggi di grande valore umano e sociale".

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