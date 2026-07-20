Fedez sta male, nuova corsa in ospedale. Il rapper ricoverato d'urgenza

Nuovo ricovero per Fedez. Nella serata di lunedì 20 luglio il rapper è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Secondo le prime informazioni disponibili, il cantante avrebbe accusato alcuni problemi di natura gastrica che hanno reso necessario il trasferimento nella struttura sanitaria. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle sue condizioni cliniche né sull'eventuale necessità di un ricovero prolungato. Dall'entourage di Federico Lucia non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

Il ritorno nello stesso ospedale dell'intervento del 2023

Il nuovo accesso al Fatebenefratelli riporta inevitabilmente alla memoria quanto accaduto nel 2023, quando Fedez fu ricoverato d'urgenza nello stesso ospedale per una grave emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. In quell'occasione il rapper venne sottoposto a un delicato intervento chirurgico e trascorse diversi giorni ricoverato prima di essere dimesso. Questa volta, secondo le informazioni finora emerse, il quadro sarebbe riconducibile a problemi gastrici, ma non sono stati forniti ulteriori elementi sulle cause che hanno determinato il malore.

L'attesa per un aggiornamento sulle condizioni

La notizia arriva in un momento particolarmente significativo per la vita privata dell'artista. Solo pochi giorni fa Fedez è diventato padre per la terza volta, con la nascita del piccolo Edoardo Lupo. Il bebè è frutto dell'amore che da circa un anno lo lega alla stilista Giulia Honegger. Per il momento, però, restano molte le incognite. Le informazioni disponibili sono ancora frammentarie e non è chiaro se il cantante resterà in osservazione o se potrà essere dimesso nelle prossime ore. Saranno eventuali comunicazioni ufficiali dell'artista o del suo entourage a chiarire l'entità del problema di salute e le sue condizioni cliniche.