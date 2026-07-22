Grave lutto per Montella: è morta la sorella dopo un incidente domestico

L'ex calciatore oggi commissario tecnico della nazionale turca, Vincenzo Montella , sta vivendo uno dei momenti più dolorosi della sua vita privata dopo la recente avventura ai Mondiali 2026. È morta la sorella Caterina Montella , ricoverata in ospedale dopo un grave incidente domestico . Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, la donna è deceduta nelle scorse ore, lasciando nello sconforto la famiglia e tutte le persone che le erano vicine. La notizia ha suscitato profonda commozione nel mondo del calcio. Tra i primi a manifestare pubblicamente la propria vicinanza al tecnico italiano è stata la Federazione calcistica turca (TFF), che ha diffuso un messaggio ufficiale di cordoglio rivolto a Montella e ai suoi familiari. Nelle stesse ore sono arrivati numerosi attestati di affetto da parte di tifosi, dirigenti e addetti ai lavori, uniti nel sostegno all'ex attaccante.

Il messaggio della Federazione calcistica turca

Attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, la Federazione calcistica turca ha espresso il proprio dolore per la scomparsa della sorella del commissario tecnico della nazionale. "Abbiamo appreso con profondo dolore che Caterina Montella, sorella del nostro commissario tecnico della Nazionale Vincenzo Montella, è venuta a mancare in ospedale, dove era ricoverata a seguito di un tragico incidente domestico", si legge nel comunicato. La TFF ha quindi rivolto un pensiero al tecnico italiano e alla sua famiglia: "In qualità di Federazione calcistica turca, porgiamo le nostre più sentite condoglianze al commissario tecnico della nostra nazionale, Vincenzo Montella, alla sua famiglia e ai suoi cari".

I funerali a Castello di Cisterna

L'ultimo saluto a Caterina Montella è previsto oggi a Castello di Cisterna, nell'area metropolitana di Napoli. La cerimonia funebre sarà celebrata alle ore 16.30 nella Chiesa di San Nicola, dove parenti, amici e conoscenti si riuniranno per accompagnarla nel suo ultimo viaggio.