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Skifidol Cuties Dumpling, in edicola i due nuovi attesissimi prodotti

Skifidol Cuties Dumpling, in edicola i due nuovi attesissimi prodotti

Skifidol Cuties Dumpling Squishi e Skifidol Cuties Dumpling Sticker Collection disponibili in ediola: tutte le novità
1 min

Skifidol Cuties Dumpling Squishi e Skifidol Cuties Dumpling Sticker Collection sono disponibili nelle edicole. La grande attesa è finita. Arriva la collezione dei Raviolini super carini, creaturine strampalate con morbidezze esagerate! Ognuno nel proprio cestino-diorama che custodisce un micro cosmo che si ama! Displaybox da 12 di cui 8 sempre rari: Glitter, Rainbow, Silver, Gold e Special! In edicola si possono collezionare tutti.

E poi gli sticker: ben 250, creaturine strampalate con rarità esagerate! Si trovano sempre gli special Rainbow, Glitter e Gold. Collezionali tutti in edicola!

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