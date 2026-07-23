Skifidol Cuties Dumpling, in edicola i due nuovi attesissimi prodotti

Skifidol Cuties Dumpling Squishi e Skifidol Cuties Dumpling Sticker Collection sono disponibili nelle edicole. La grande attesa è finita. Arriva la collezione dei Raviolini super carini, creaturine strampalate con morbidezze esagerate! Ognuno nel proprio cestino-diorama che custodisce un micro cosmo che si ama! Displaybox da 12 di cui 8 sempre rari: Glitter, Rainbow, Silver, Gold e Special! In edicola si possono collezionare tutti.