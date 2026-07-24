L'Argentina si scaglia contro Rosalia: boicottaggio di massa dopo il gesto della cantante ai Mondiali  

Rosalia , una delle cantanti più amate dalla nuova generazione, ha vissuto i Mondiali di calcio 2026 con grande intensità. Ha persino assistito di persona ad alcune partite e ha ripetutamente dimostrato il suo incrollabile sostegno alla Roja. Negli ultimi giorni, però, ha scatenato l'indignazione dell'Argentina, un Paese dove è sempre stata molto amata e seguita.

Cosa è successo a Rosalia in Argentina dopo i Mondiali 2026

Tutto è iniziato quando Rosalia ha condiviso sui social un video originariamente pubblicato dall'influencer Mia Khalifa. Quest'ultima si è ripresa su un balcone di New York mentre festeggiava la vittoria della Spagna. "Che suono ha la vita ora che le perle sono state sconfitte?", ha commentato, includendo in sottofondo la canzone di Rosalia La Perla, una delle sue ultime hit mondiali molto amata in Europa quanto in Sud America. I versi in evidenza: "Delusione locale, spezzacuori nazionali, un terrorista emotivo, il più grande disastro globale". Nel giro di poche ore il contenuto è diventato virale e ha scatenato una valanga di reazioni sui social, dove Rosalía è stata bersaglio di insulti, accuse e appelli al boicottaggio da parte degli argentini. In alcuni casi sono comparsi messaggi particolarmente violenti e offensivi nei confronti della cantante, alimentando un vero e proprio caso mediatico tra Argentina e Spagna. La polemica ha rapidamente superato i confini dei social network, trasformandosi in una campagna che rischia di avere ripercussioni anche sulla presenza dell'artista nel Paese sudamericano.

Concerti annullati e collaborazioni sospese

Le conseguenze della vicenda non si sono fatte attendere. A Córdoba è stato annullato un concerto tributo dedicato a Rosalia, inizialmente in programma al Museo Metropolitano di Arte Urbana. Gli organizzatori hanno spiegato di aver preso la decisione per ragioni di sicurezza, dopo aver ricevuto numerosi messaggi di odio legati alle polemiche esplose nelle ore precedenti. Anche un'altra partecipazione prevista per il 25 luglio al C Art Media è stata cancellata. Gli organizzatori hanno motivato la scelta con la volontà di garantire il regolare svolgimento dell'evento ed evitare ulteriori tensioni. La protesta ha coinvolto pure il mondo della moda. Il marchio argentino DiosasOdiosas ha annunciato pubblicamente di non voler più collaborare con la popstar, spiegando che la decisione è stata presa alla luce dei fatti di dominio pubblico e in coerenza con i propri valori. Persino il conduttore televisivo Jey Mammon ha reso noto che un'intervista già registrata con Rosalia non verrà trasmessa, preferendo rinunciare alla messa in onda per evitare nuove polemiche.

Le scuse della cantante non fermano la polemica

Di fronte alle critiche, Rosalia ha scelto di intervenire direttamente sui social per spiegare quanto accaduto. Ha sostenuto di aver condiviso il video esclusivamente perché in sottofondo veniva riprodotta La Perla, senza prestare attenzione al messaggio contenuto nel filmato. "Ho cliccato su condividi perché stava suonando La Perla e non ho letto cosa c'era scritto. È stato un mio errore. Scusate", ha scritto la 33enne, cercando di spegnere le polemiche. Le sue parole, però, non sembrano aver convinto gran parte dell'opinione pubblica argentina. Le richieste di boicottaggio continuano infatti a circolare sui social, mentre il caso resta uno dei temi più discussi nel Paese dopo la finale dei Mondiali 2026. La vicenda dimostra come, in un clima ancora segnato dalla delusione sportiva, anche un semplice post possa trasformarsi in un incidente mediatico di portata internazionale.