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venerdì 24 luglio 2026
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Pronti, DAZN, via: vinci un anno di grande sport

Pronti, DAZN, via: vinci un anno di grande sport

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2 min

Partecipare è semplice: da domani 25 luglio, basterà attivare l’abbonamento annuale Corriere dello Sport Plus+ al prezzo di 9,90 euro. Con Plus+ hai accesso per 365 giorni ai contenuti riservati di Corriere dello Sport: le notizie, le analisi, le interviste e i commenti per seguire da vicino calcio, mercato e tutte le grandi competizioni sportive.
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Come partecipare al concorso 

Clicca sul pulsante qui sotto “Partecipa ora”, completa l’acquisto e attiva l’abbonamento. Per partecipare all’estrazione finale dovrai poi iscriverti al concorso e accettare l’apposito regolamento. L’accettazione rappresenta un passaggio indispensabile per essere inseriti nell’estrazione finale. 

Più abbonamenti acquistati corrispondono a più possibilità di essere estratti. È possibile anche acquistare Plus+ come regalo: la partecipazione al concorso resta associata all’acquirente, secondo le modalità previste dal regolamento.

Ricordiamo che il concorso è riservato agli utenti maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. L’abbonamento può essere acquistato fino al 20 settembre 2026, mentre l’individuazione dei vincitori avverrà entro il 30 settembre 2026.
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