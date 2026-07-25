Simone Biles di nuovo in ospedale dopo il malore: l'intervento e il mistero sulle sue condizioni di salute

Simone Biles è tornata in ospedale a distanza di poche settimane dalla misteriosa emergenza medica che, lo scorso giugno, l'aveva portata a confessare ai fan di essere stata "quasi in punto di morte" . La campionessa olimpica di ginnastica artistica ha condiviso sui social una nuova immagine che la ritrae in camice ospedaliero, lasciando intendere di essersi sottoposta a una procedura medica senza però fornire ulteriori dettagli. Nella fotografia, pubblicata nelle Instagram Stories, Biles appare sorridente accanto al marito Jonathan Owens, giocatore della NFL . Con il suo consueto tono ironico, la ginnasta ha scritto: "È il suo compleanno, ma mi porta a fare la procedura", riferendosi ai 31 anni compiuti dal marito il giorno precedente. Un messaggio leggero che però non ha dissipato i dubbi sulle sue reali condizioni di salute. L'atleta, 29 anni, non ha spiegato la natura dell'intervento né se sia collegato al grave problema che l'aveva colpita all'inizio dell'estate.

"Sono stata quasi in punto di morte": il racconto della campionessa

Lo scorso 6 giugno Simone Biles aveva sorpreso milioni di follower raccontando di aver vissuto quella che ha definito "una delle esperienze più spaventose della mia vita". In quell'occasione aveva pubblicato una foto dal letto d'ospedale con il braccio fasciato e i braccialetti del ricovero, rivelando di essere rimasta a riposo per diversi giorni. "Di solito non condivido queste cose perché tengo molto alla mia privacy, soprattutto nell'era digitale. Ma quasi morire non era certo nei miei programmi", aveva scritto sui social, senza però chiarire quale fosse stata la causa dell'emergenza. La ginnasta aveva spiegato anche quanto fosse stato difficile affrontare quel momento senza il marito, impegnato a Indianapolis con il ritiro degli Indianapolis Colts, squadra con cui Owens ha firmato un contratto nel marzo 2026. Nei giorni successivi, ringraziando amici e familiari per il sostegno ricevuto, aveva promesso che un giorno avrebbe raccontato quanto accaduto. A una fan che le chiedeva aggiornamenti aveva poi risposto semplicemente: "Non sono ancora pronta a parlarne".

Il sostegno del marito e il ritorno alla vita pubblica

Nonostante il silenzio sulle sue condizioni di salute, Simone Biles ha progressivamente ripreso la propria vita pubblica. Nelle ultime settimane è apparsa in viaggio con Jonathan Owens e ha partecipato a diversi eventi mondani, tra cui gli ESPY Awards 2026, dove la coppia ha sfilato insieme sul red carpet. I due, sposati dal 2023 dopo essersi conosciuti nel 2020, continuano a mostrarsi molto uniti anche nei momenti più difficili. È stato proprio Owens ad accompagnare la ginnasta in ospedale per il recente intervento, confermando ancora una volta la solidità del loro rapporto. Resta però il mistero sulle reali condizioni della campionessa olimpica. Biles, che ha sempre rivendicato il diritto di proteggere la propria sfera privata, non ha ancora spiegato quale problema di salute abbia rischiato di costarle la vita né se la procedura a cui si è sottoposta sia collegata a quell'emergenza. Una risposta che, almeno per il momento, sembra destinata ad attendere.