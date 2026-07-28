Totti vince ancora in Tribunale: ridotto l'assegno di mantenimento per Ilary

L'ennesimo capitolo dell'infinita causa di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi vede la showgirl incassare l'ennesima sconfitta: secondo il giudice del Tribunale civile di Roma, Gianluca Gelso, il figlio maggiore della coppia, Christian è autosufficiente sotto il profilo economico , di conseguenza è lecita una riduzione dell'assegno di mantenimento corrisposto dall'ex leggenda giallorossa.

Accolta l'istanza di Totti

Con l'accoglimento dell'istanza presentata da Totti, il contributo mensile per il mantenimento dei figli passerà da 12.500 a 10.900 euro, una decurtazione che però, rispetto a quanto richiesto dallo storico capitano della Roma, riguarda solamente la figura di Christian, ormai manager della Longarina, la scuola calcio 'di famiglia' a Ostia Antica. Al momento esclusa invece Chanel, che pure ha visto lievitare gli introiti per la sua attività di influencer dopo il grande successo nel reality "Pechino Express" e che le era valso anche la chiamata di Milly Carlucci per partecipare alla trasmissione "Ballando con le stelle", che la ragazza aveva declinato e che ora quasi certamente vedrà invece tra le protagoniste Noemi Bocchi, attuale compagna di Totti.

Per la cronaca, la Blasi era partita con una richiesta iniziale di 24 mila euro più il 100% delle spese straordinarie per i figli, mentre recentemente aveva chiesto un incremento dai 12500 decretati dal Tribunale a circa 19-20 mila euro.

Fallito l'ultimo tentativo di conciliazione

Sullo sfondo di questo nuovo provvedimento, la mancata conciliazione tentata dal giudice sia in pubblico, che in 'privato'. Il divorzio andrà avanti e nel prossimo autunno il Tribunale si esprimerà sulla "colpa", in base alle testimonianze raccolte nelle ultime settimane, per stabilire chi ha tradito per primo tra Francesco e Ilary. L'ormai famigerato personal trainer Cristiano Iovino avrebbe confermato la sua versione, smentendo quella proposta dalla Blasi nel suo docufilm 'Unica' e confermando che non erano 'caffè', ma incontri extraconiugali quelli tra lui e la presentatrice.