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Nitto ATP Finals 2026, sarà Achille Lauro ad aprire il torneo di Torino© Getty Images

Nitto ATP Finals 2026, sarà Achille Lauro ad aprire il torneo di Torino

Achille Lauro apre le ATP Finals 2026: il cantante inaugurerà il torneo dei Maestri con un evento speciale all'Inalpi Arena
4 min
TagsAchille Lauro

Le Nitto ATP Finals 2026 si preparano a inaugurare una nuova edizione con uno spettacolo che unisce sport e musica. Giovedì 12 novembre l'Inalpi Arena di Torino ospiterà il Grand Opening Show, l'evento che darà il via alla settimana dedicata ai migliori tennisti del mondo. Sul palco salirà Achille Lauro, scelto come protagonista della terza edizione dello show che precede il torneo dei Maestri.

Achille Lauro inaugura le ATP Finals 2026

Sarà Achille Lauro il volto del Grand Opening Show delle Nitto ATP Finals 2026. L'artista si esibirà giovedì 12 novembre, dalle ore 21, all'Inalpi Arena di Torino, trasformando il palazzetto nel cuore della festa che anticipa uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale. Lo spettacolo aprirà ufficialmente il torneo che vedrà sfidarsi gli otto migliori tennisti della stagione e le migliori otto coppie del doppio. Dopo il successo delle precedenti edizioni, gli organizzatori confermano così la volontà di affiancare al grande tennis un evento musicale capace di coinvolgere anche il pubblico oltre i confini dello sport. La presenza di Achille Lauro rappresenta uno dei momenti più attesi dell'intera settimana torinese, destinata ancora una volta ad attirare migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo.

Biglietti in vendita dal 30 luglio: previsti sconti per i tesserati FITP

La vendita dei biglietti prenderà il via giovedì 30 luglio alle ore 12 attraverso il portale ufficiale delle Nitto ATP Finals. Gli organizzatori invitano gli appassionati a prepararsi con anticipo, considerando il forte interesse che tradizionalmente accompagna il Grand Opening Show e la possibilità che i posti disponibili vadano rapidamente esauriti. Sono previste agevolazioni dedicate ai tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel. I possessori delle tessere Atleta e Gold, agonisti e non agonisti, potranno usufruire di uno sconto del 20%, mentre i tesserati eSports avranno diritto a una riduzione del 5%. Le condizioni diventano ancora più vantaggiose per chi possiede anche un conto SportPay: in questo caso lo sconto sale al 30% per i tesserati Atleta e Gold e al 10% per gli iscritti eSports. Durante la fase promozionale ogni avente diritto potrà acquistare un solo biglietto.

Sport e spettacolo, Torino rilancia la formula vincente

Con la scelta di Achille Lauro, le ATP Finals confermano una formula che negli ultimi anni ha contribuito a rendere ancora più ricco il programma del torneo. Il Grand Opening Show è ormai diventato un appuntamento fisso, pensato per trasformare l'apertura della manifestazione in una grande festa capace di coinvolgere tifosi, appassionati di musica e pubblico internazionale.

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