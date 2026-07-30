"Toglietegli quel premio", migliaia di firme contro Messi. La richiesta scioccante dopo i Mondiali 2026

Oltre 30 petizioni contro Messi: "Non rappresenta i valori del premio"

La protesta è partita su Change.org, dove sono state pubblicate più di trenta petizioni che chiedono alla Fondazione Principessa delle Asturie di ritirare, revocare o quantomeno riconsiderare il premio assegnato al capitano dell'Argentina. Secondo i promotori delle iniziative, Messi avrebbe mostrato un comportamento "antisportivo e contrario ai valori del rispetto e del fair play" nel corso della finale mondiale contro la Spagna, vinta dalla Roja per 1-0 grazie al gol decisivo di Ferran Torres nei tempi supplementari. Una delle petizioni più sostenute ha già raccolto oltre 1.500 firme. Tra i firmatari c'è chi sostiene che il fuoriclasse argentino non incarni più quei principi di correttezza e sportività che il riconoscimento intende celebrare. Altri chiedono una revisione della decisione per "tutelare il prestigio e la credibilità" del premio.

I comportamenti contestati e l'indagine della Fifa

Le critiche non riguardano soltanto il risultato della finale, ma soprattutto alcuni episodi avvenuti durante la partita e nei festeggiamenti successivi. Sui social sono diventati virali diversi video nei quali Messi viene accusato di aver protestato ripetutamente con gli arbitri, di aver chiesto l'espulsione di Marc Cucurella dopo uno scambio di parole in campo e di aver avuto un atteggiamento poco rispettoso nei confronti di Mikel Merino dopo un contrasto di gioco. Nel mirino è finita anche parte della delegazione argentina. Dopo il fischio finale si sarebbe verificata una rissa che ha coinvolto alcuni componenti della squadra, mentre durante le celebrazioni è stato esposto uno striscione con la scritta "Le Falkland sono argentine". Un gesto che ha alimentato ulteriori polemiche. La vicenda è arrivata anche sul tavolo della Fifa. Il Comitato disciplinare ha infatti aperto un procedimento nei confronti della Federcalcio argentina (AFA) e di alcuni tesserati per presunte violazioni del codice disciplinare legate agli episodi verificatisi dopo la finale. Durissime anche le parole del commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, che ha definito quanto accaduto "intollerabile e inaccettabile".

Un premio assegnato per fair play e umiltà

Il Premio Principessa delle Asturie per lo Sport era stato assegnato a Messi lo scorso 3 giugno. Nelle motivazioni, la giuria aveva sottolineato non soltanto la straordinaria carriera del fuoriclasse argentino, ma anche il suo impegno benefico, la condotta esemplare in campo, l'umiltà e la capacità di incarnare i valori più autentici dello sport. Proprio quei principi sono oggi al centro delle contestazioni avanzate dai promotori delle petizioni, convinti che gli episodi della finale mondiale siano incompatibili con il riconoscimento ricevuto. Nonostante il crescente clamore mediatico, la Fondazione Principessa delle Asturie non ha annunciato alcuna intenzione di rivedere la decisione. La cerimonia di consegna del premio resta confermata per ottobre e, almeno per il momento, le migliaia di firme raccolte online non sembrano destinate a cambiare il corso degli eventi.