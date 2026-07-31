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Addio a Don Mazzi: educatore, giornalista e grande tifoso dell'Inter è morto a 96 anni© ANSA

Addio a Don Mazzi: educatore, giornalista e grande tifoso dell'Inter è morto a 96 anni

Sua l'idea del Progetto Exodus per il recupero dei tossicodipendenti: i dettagli
2 min
TagsDon Mazzi

MILANO - È morto questo pomeriggio a Milano don Antonio Mazzi. Educatore, giornalista e volto della tv, nella sua vita ha avuto la missione di aiutare gli ultimi. Sua l'idea del Progetto Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. Tifosissimo dell'Inter, aveva 96 anni.

Don Antonio Mazzi, la camera ardente e i funerali

Si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano le esequie di Don Antonio Mazzi, classe 1929, mentre la camera ardente sarà allestita e aperta a tutti, senza formalismi, "proprio come piaceva a lui", presso la storica sede Exodus, Cascina Molino Torrette, nel Parco Lambro a Milano (ingresso pedonale), dove tutto è iniziato e dove ha sempre vissuto. Lo annuncia la fondazione Exodus precisando che la camera ardente sarà aperta sabato primo agosto, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e domenica 2 agosto dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 20:00 I funerali saranno celebrati lunedì 3 agosto alle ore 15.00 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano: "Non sarà una cerimonia formale, ma una liturgia viva, animata dai canti, dalla musica e dalle parole dei ragazzi e degli educatori di tutte le realtà Exodus presenti in Italia e nel mondo", spiega Exodus. La tumulazione avverrà invece in forma strettamente privata presso l'Abbazia di Maguzzano (Bs), nel cimitero dell'Opera don Giovanni Calabria.

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