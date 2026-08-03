Caen, la rigida regola della madre di Mbappé. È polemica in Francia

Kylian Mbappé continua a essere il volto del progetto Caen , ma dietro le scelte più importanti del club francese c'è soprattutto sua madre, Fayza Lamari. L'ultima decisione ha già acceso il dibattito in Francia: vietare completamente l'uso dei cellulari all'interno del centro di formazione. Una misura definita "senza precedenti" da parte della stampa francese, che ha diviso tifosi e addetti ai lavori ma ha ricevuto il pieno sostegno della dirigenza del club. La notizia, rivelata da L'Équipe, arriva mentre il Caen prova a ripartire dopo la dolorosa retrocessione in terza divisione, una delle pagine più difficili della sua storia recente.

La regola di Fayza Lamari: "Così i ragazzi tornano a vivere insieme"

A quanto pare Fayza Lamari è sempre più coinvolta nella gestione del progetto sportivo, soprattutto per quanto riguarda la crescita dei giovani calciatori. Pur non essendo stato chiarito quale sia il suo ruolo ufficiale all'interno della società, il suo peso nelle decisioni strategiche appare evidente. L'obiettivo del divieto è ridurre le distrazioni provocate dagli smartphone e favorire la socializzazione tra i ragazzi, puntando su un ambiente più sano e orientato alla crescita personale. A confermarlo è stato il nuovo direttore sportivo Matthieu Bodmer, tornato al Caen dopo l'esperienza da calciatore. "Il progetto della famiglia Mbappé dedicato ai giovani mi interessa moltissimo. Se vedeste tutto quello che viene fatto per la scuola, l'alloggio, l'alimentazione e il sostegno umano capireste la portata del lavoro. Fayza ha vietato i telefoni cellulari nel centro di formazione: è una decisione straordinaria perché i ragazzi tornano a parlare tra loro, a interagire e a vivere insieme". Per Bodmer si tratta di una scelta "coraggiosa" e perfettamente coerente con il progetto educativo che la famiglia Mbappé vuole costruire attorno al settore giovanile.

L'investimento di Mbappé e le critiche dopo la retrocessione

L'attaccante del Real Madrid è diventato proprietario di maggioranza del Caen nel settembre 2024 attraverso il fondo Coalition Capital, investendo circa 15 milioni di euro per acquistare l'80% delle quote del club e contribuendo anche al risanamento di gran parte dei debiti societari. Il restante 20% è nelle mani del presidente Pierre-Antoine Capton. Nonostante l'importante investimento economico, la famiglia Mbappé è finita al centro delle contestazioni dopo la retrocessione in Ligue 3. Una parte della tifoseria attribuisce infatti alla nuova proprietà la responsabilità del crollo sportivo. Bodmer, però, respinge con forza queste accuse. "Credo che queste critiche siano ingiuste. Non lo dico perché Kylian è il proprietario del club, ma perché molti problemi esistevano già prima del suo arrivo. Gli errori fanno parte del calcio, ma ho enorme rispetto per il coraggioso investimento fatto in un momento estremamente complicato".

Mbappé resta sullo sfondo, Fayza guida il progetto

Bodmer ha inoltre spiegato di non aver ancora avuto un confronto diretto con Mbappé dal suo ritorno al Caen. "Il giorno in cui dovremo parlare succederà naturalmente. Kylian ha una carriera da gestire. Il mio obiettivo è potergli dire: "Non preoccuparti, ci pensiamo noi"". Molto più frequenti, invece, sono i contatti con Fayza Lamari, descritta come la figura più influente nella gestione quotidiana del club. Pur senza una carica ufficiale chiaramente definita, è lei a seguire da vicino il progetto dedicato ai giovani e a prendere decisioni che stanno ridisegnando il futuro del Caen. La scelta di bandire gli smartphone è soltanto l'ultimo esempio di una filosofia che punta prima di tutto sulla crescita umana dei ragazzi. Una linea destinata a far discutere, ma che racconta con chiarezza la direzione intrapresa dalla famiglia Mbappé.