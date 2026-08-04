Chi è Michele Kang, la potente imprenditrice che sta rivoluzionando il calcio femminile

Coreana di nascita, americana d'adozione e proprietaria di tre club calcistici, Michele Kang è diventata una delle figure più influenti del calcio femminile mondiale. La manager ha costruito un progetto ambizioso che punta a cambiare radicalmente il modo in cui viene percepito e gestito questo sport: non più un settore sostenuto solo da investimenti "sociali", ma una vera industria capace di generare profitti e attrarre capitali. Una strategia che, nell'estate di mercato, ha trovato la sua massima espressione con l'arrivo di grandi campionesse come Alexia Putellas al London City Lionesses.

Tre club, investimenti record e un progetto senza precedenti

Michele Kang, classe 1959, è oggi proprietaria del London City Lionesses, del Washington Spirit negli Stati Uniti e dell'Olympique Lione, sia nella squadra femminile sia in quella maschile. Nel 2022 acquistò il club statunitense per circa 35 milioni di dollari, una cifra che all'epoca rappresentò un record per il calcio femminile degli USA. Negli ultimi mesi il suo nome è tornato al centro dell'attenzione grazie al mercato del London City Lionesses, società promossa nella Women's Super League e protagonista di una campagna acquisti di altissimo livello. L'ingaggio di Alexia Putellas, diventata secondo diverse indiscrezioni la calciatrice con lo stipendio più alto al mondo, è il simbolo di una strategia che punta a trasformare il club inglese in una delle principali rivali del Barcellona nel panorama europeo. Secondo Anna Palet, giornalista della Cadena SER specializzata in calcio femminile, Kang rappresenta una figura fuori dagli schemi. "È sorprendente che una donna che non aveva mai avuto un legame diretto con lo sport sia riuscita a imporsi così rapidamente. Ha trasformato le sue idee in investimenti concreti e sta convincendo alcune delle migliori giocatrici del mondo a sposare i suoi progetti", ha osservato.

"Il calcio femminile non è beneficenza": la sua visione

Il principio che guida Michele Kang è chiaro: il calcio femminile deve essere trattato come un settore economico autonomo e non come un'attività da sostenere esclusivamente per ragioni di inclusione. In un'intervista rilasciata alla BBC Sport nel 2025, l'imprenditrice ha sintetizzato la propria filosofia con una frase destinata a fare discutere: "Il calcio femminile non è un'opera di beneficenza". Per Kang, questo sport possiede tutte le caratteristiche per attrarre investitori, aumentare i ricavi e conquistare un pubblico sempre più ampio a livello internazionale. La manager sostiene inoltre che la crescita del movimento passi anche attraverso un approccio scientifico diverso rispetto al passato. In un'intervista al New York Times ha spiegato che le calciatrici "non sono uomini in miniatura" e che, proprio per questo, non dovrebbero essere allenate seguendo metodologie pensate per il calcio maschile. Una convinzione che l'ha spinta a investire anche nella ricerca e nello sviluppo di programmi specifici dedicati alle atlete.