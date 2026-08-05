La principessa Leonor trasformata dopo i Mondiali, il gesto che cambia tutto

Dopo aver attirato l'attenzione durante i Mondiali 2026 con un'immagine impeccabile e dallo stile più classico, la principessa Leonor di Spagna si è presentata in pubblico con un look completamente rinnovato. Al tradizionale ricevimento estivo della famiglia reale spagnola, ospitato a Palazzo Marivent , l'erede al trono ha stupito con riccioli morbidi e naturali, un audace completo rosso e un'eleganza dal gusto contemporaneo, confermando un'evoluzione di stile sempre più personale.

Dai Mondiali 2026 al ricevimento reale: Leonor cambia immagine

L'ultima apparizione pubblica di Leonor risaliva ai festeggiamenti per la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026, quando aveva scelto un outfit sobrio e istituzionale, perfettamente in linea con il ruolo ricoperto accanto ai genitori, re Felipe e Letizia. A distanza di poche settimane, la principessa classe 2005 - di cui in passato si è vociferato di un flirt con Gavi - ha mostrato un volto completamente diverso. A catturare l'attenzione non è stato soltanto il completo dai toni accesi, ma soprattutto il cambio di hairstyle: i capelli lisci hanno lasciato spazio a riccioli morbidi e voluminosi, dall'effetto naturale, che hanno regalato freschezza all'intero look. Una scelta che ha immediatamente attirato l'attenzione di tutti.

Il rosso protagonista: il look più audace della futura regina

Per il ricevimento annuale organizzato a Palazzo Marivent, Leonor ha scelto un completo firmato dal marchio spagnolo sostenibile Thinking Mu. Il top senza maniche Dora e la gonna lunga plissettata Pauline richiamavano le sfumature di un tramonto mediterraneo, alternando cremisi, arancio, oro e leggere pennellate blu. A completare l'outfit, sandali metallizzati color oro e una selezione di gioielli essenziali ma ricercati: un bracciale rigido dalla linea scultorea, anelli minimalisti e il celebre anello Gravity di PDPAOLA.

Accanto a lei, anche l'Infanta Sofía - grande appassionata di calcio - ha optato per uno stile raffinato, indossando un lungo abito firmato Momonì nelle delicate tonalità del rosa, bordeaux e azzurro. Le due sorelle hanno così creato un perfetto equilibrio cromatico, accomunate dalle stampe effetto acquerello ma con personalità ben distinte.