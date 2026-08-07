Paura per la principessa Leonor di Spagna ai Mondiali, arrestato un uomo
I Mondiali del 2026 hanno regalato alla Spagna il titolo iridato, ma dietro la festa si è consumato anche un episodio che ha fatto scattare il massimo livello di allerta per la sicurezza della famiglia reale. Tra i rapporti riservati del Centro Internazionale di Cooperazione di Polizia (IPCC), coordinato dall'FBI, emerge infatti la vicenda di un uomo arrestato dopo aver perseguitato la principessa Leonor durante il torneo, convinto di doverla sposare.
Lo stalker della principessa Leonor di Spagna ai Mondiali 2026
Secondo quanto ricostruito nei rapporti investigativi, tutto è iniziato a Houston, dove un uomo di oltre 50 anni ha iniziato a chiedere con insistenza informazioni sulla posizione della principessa delle Asturie all'interno di un hotel frequentato dalla delegazione spagnola. Il suo comportamento ha immediatamente attirato l'attenzione degli agenti dell'IPCC, che hanno deciso di identificarlo e seguirne gli spostamenti. L'indagine ha accertato che l'uomo non era cittadino spagnolo e soffriva di problemi di salute mentale. Interrogato dagli investigatori, ha spiegato il motivo della sua ossessione con una frase che ha fatto scattare immediatamente l'arresto: "Sto per sposarla". Da quel momento è stato fermato e allontanato, evitando qualsiasi contatto con Leonor. L'aspetto più curioso della vicenda è che la principessa, insieme ai re Felipe VI e Letizia e all'infanta Sofia, si trovava in quei giorni a New York per assistere alla finale del Mondiale e non a Houston, dove lo stalker la stava cercando.
FBI al lavoro per proteggere la famiglia reale ai Mondiali 2026
L'episodio rientrava nella gigantesca operazione di sicurezza organizzata durante la Coppa del Mondo. L'International Police Cooperation Center, coordinato dall'FBI e composto anche da agenti della Polizia Nazionale spagnola e della Guardia Civil, monitorava in tempo reale ogni possibile minaccia contro delegazioni, atleti e personalità presenti negli Stati Uniti. La presenza della famiglia reale spagnola aveva fatto innalzare ulteriormente il livello di allerta. Proprio grazie al coordinamento tra le autorità americane e quelle spagnole è stato possibile individuare rapidamente il sospetto e intervenire prima che potesse avvicinarsi all'erede al trono. I documenti raccontano come l'azione congiunta delle forze di sicurezza abbia consentito a Leonor e ai suoi familiari di proseguire senza ulteriori problemi il programma previsto durante il Mondiale, assistendo agli eventi sportivi in totale sicurezza.
Non solo Leonor: bombe, biglietti falsi e invasioni di campo ai Mondiali 2026
Quello della principessa è stato soltanto uno degli episodi affrontati dall'IPCC durante il torneo. I rapporti parlano anche di una minaccia di bomba rivolta all'hotel della nazionale spagnola a Los Angeles, di un messaggio pubblicato sui social che ipotizzava un attentato durante una partita e dell'arresto di due cittadini spagnoli, uno accusato di vendere biglietti falsi e l'altro di aver invaso il terreno di gioco durante Argentina-Inghilterra. Per Leonor non si tratta della prima vicenda legata alla sicurezza personale. Negli ultimi anni la Casa Reale spagnola ha già rafforzato le misure di protezione nei suoi confronti, arrivando anche ad avviare azioni legali dopo la diffusione non autorizzata di immagini scattate durante il suo addestramento militare.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS