Arbitri, escort e carte di credito: lo scandalo che travolge il calcio in Corea del Sud

Nuova tempesta sul calcio internazionale. Dalla Corea del Sud emerge un caso destinato a far discutere. Secondo documenti d'indagine tornati alla luce, la Federazione calcistica sudcoreana (KFA) avrebbe sostenuto le spese per servizi di intrattenimento a sfondo sessuale destinati ad arbitri stranieri e coordinatori di gara tra il 2011 e il 2012. Un'accusa pesantissima che getta nuove ombre sul mondo arbitrale e sulla gestione del calcio asiatico.

Le accuse: carte di credito aziendali per pagare i servizi agli arbitri

A riportare il caso è stata l'agenzia sudcoreana Yonhap, che ha rilanciato il contenuto di un rapporto di audit realizzato nel 2016 dal Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo. Il documento, rimasto a lungo fuori dai riflettori, descrive un sistema nel quale la KFA avrebbe utilizzato carte di credito aziendali per coprire le spese sostenute in centri massaggi e locali per adulti di Seul e di altre città. Secondo quanto emerso, sarebbero coinvolti circa dodici tra arbitri internazionali e coordinatori di gara. Gli episodi contestati risalgono al biennio 2011-2012, un periodo particolarmente delicato per il calcio sudcoreano, impegnato nelle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Londra 2012 e ai Mondiali di Brasile 2014. Proprio in quelle sette partite la Corea del Sud ottenne risultati estremamente positivi, restando imbattuta con cinque vittorie e due pareggi. Al momento, però, non sono emerse prove che colleghino direttamente quei risultati sportivi ai presunti favori contestati.

"Era una pratica comune": le rivelazioni degli ex dirigenti

A rendere ancora più delicata la vicenda sono le dichiarazioni raccolte dall'emittente JTBC. Alcuni ex funzionari della Federazione avrebbero infatti sostenuto che, in quegli anni, offrire questo tipo di intrattenimento agli ospiti stranieri fosse una pratica diffusa. Il caso assume un peso ancora maggiore perché in Corea del Sud la prostituzione è formalmente illegale, nonostante nel Paese siano presenti numerosi centri massaggi e locali per adulti che da tempo alimentano il dibattito pubblico. Le rivelazioni hanno riacceso l'attenzione su una pagina che sembrava ormai archiviata e rischiano di compromettere ulteriormente l'immagine della Federcalcio sudcoreana e dell'intero sistema arbitrale internazionale.

Perquisizioni e nuove indagini: la Federcalcio sotto pressione

Lo scandalo esplode mentre la KFA è già al centro di un'altra delicata inchiesta. Nei giorni scorsi le autorità hanno effettuato una perquisizione negli uffici della Federazione nell'ambito dell'indagine sulla contestata nomina dell'ex commissario tecnico della nazionale maschile, Hong Myung-bo. Gli investigatori hanno sequestrato documenti ritenuti utili per ricostruire le responsabilità dei dirigenti coinvolti, compreso l'ex presidente Chung Mong-gyu. Le due vicende, pur distinte, contribuiscono ad aumentare la pressione sull'organismo che governa il calcio sudcoreano. Per il mondo arbitrale si tratta dell'ennesimo duro colpo reputazionale. Negli ultimi anni numerosi casi di presunta corruzione hanno minato la credibilità della categoria e questa nuova vicenda, pur non riguardando pagamenti diretti agli arbitri, rischia di alimentare ulteriormente dubbi e polemiche sul rapporto tra dirigenti federali e ufficiali di gara.