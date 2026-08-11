Federer in Italia: allenamento a sorpresa al Circeo, c'è anche Volandri

Chi lo cercava tra le coste della Croazia è rimasto deluso. Roger Federer ha scelto il litorale pontino per tornare a impugnare la racchetta. L'ex numero uno del mondo è comparso a sorpresa alla Zeppieri Tennis Team, tra San Felice Circeo e Terracina, regalando agli appassionati una giornata destinata a entrare nei ricordi del tennis italiano. Lo svizzero, ospite del CEO di Louis Vuitton sul mega yacht ormeggiato nei pressi di Ponza, ha lasciato per qualche ora la vacanza per concedersi un allenamento e incontrare anche il capitano azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri.

Federer, dal mega yacht a Ponza al campo della Zeppieri Tennis Team

Per giorni gli appassionati avevano seguito gli spostamenti di Roger Federer convinti che il campione svizzero stesse trascorrendo le vacanze in Croazia. Invece, il fuoriclasse ha scelto un'altra destinazione, facendo tappa nel Lazio. Federer, ospite sullo yacht del CEO di Louis Vuitton nelle acque di Ponza, è sbarcato nel territorio pontino per raggiungere la Zeppieri Tennis Team, struttura situata alla Paloma, tra San Felice Circeo e Terracina. Una visita organizzata con la massima discrezione, tanto che la notizia è emersa soltanto dopo la diffusione di alcune fotografie. Ad accoglierlo è stato Fabrizio Zeppieri, tecnico molto conosciuto nell'ambiente e coach di Jacopo Vasamì, uno dei giovani italiani più promettenti del panorama tennistico. Federer ha trascorso alcune ore sul campo, scambiando colpi e tornando a mostrare quell'eleganza tecnica che continua a renderlo un punto di riferimento per milioni di tifosi, nonostante il ritiro dal tennis professionistico.

Il ritorno in campo (in Italia) di Roger Federer

Federer ha scelto un allenamento informale, lontano dai riflettori dei grandi stadi che hanno accompagnato la sua carriera. Le immagini diffuse nelle ore successive raccontano un clima rilassato: il campione svizzero posa insieme a Fabrizio Zeppieri, ai suoi figli e alla famiglia del tecnico, immortalando una giornata che per il territorio pontino assume un valore speciale. Bastano pochi scatti perché la notizia faccia rapidamente il giro dei social e degli appassionati. D'altronde Roger Federer continua a essere una delle figure più amate della storia dello sport. Anche senza tornei da disputare, ogni sua apparizione con una racchetta in mano diventa un piccolo evento internazionale. La sua presenza conferma inoltre il forte legame che l'ex numero uno mantiene con il tennis giocato: la voglia di scendere in campo e colpire qualche palla non sembra essersi affievolita nemmeno dopo l'addio al circuito ATP.

L'incontro tra Federer e Volandri

La giornata al Circeo ha regalato anche un altro momento significativo. Presso la Zeppieri Tennis Team, Federer ha infatti incontrato Filippo Volandri, capitano della nazionale italiana di Coppa Davis. È stato lo stesso Volandri a condividere una storia su Instagram che immortala il saluto con il campione svizzero, uno scatto che ha immediatamente attirato l'attenzione degli appassionati. L'incontro tra due protagonisti del tennis mondiale ha impreziosito ulteriormente una visita già speciale. Da una parte Federer, simbolo di un'epoca irripetibile con venti titoli dello Slam conquistati; dall'altra Volandri, oggi guida dell'Italia che negli ultimi anni è tornata ai vertici del tennis internazionale. Per qualche ora, tra San Felice Circeo e Terracina, il cuore del tennis ha battuto lontano dai grandi tornei. Un allenamento nato quasi in sordina si è trasformato in una delle immagini più sorprendenti dell'estate.