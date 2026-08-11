Eclissi solare del 12 agosto, come vederla dall'Italia: gli orari, i luoghi migliori e gli errori da evitare

Il 12 agosto gli occhi degli appassionati di astronomia saranno puntati verso il cielo per uno degli eventi più spettacolari degli ultimi decenni. L'eclissi solare totale attraverserà parte dell'Europa, regalando uno spettacolo raro che mancava dal 1999. In Italia il fenomeno sarà visibile soltanto in forma parziale, ma con le giuste condizioni sarà comunque possibile assistere a un tramonto davvero insolito. Per farlo, però, sarà fondamentale scegliere il luogo giusto e seguire alcune regole di sicurezza per proteggere la vista.

Dove sarà visibile l'eclissi del 12 agosto e cosa si vedrà dall'Italia

L'eclissi totale seguirà una traiettoria che partirà dal nord della Russia, attraverserà Groenlandia, Islanda e Oceano Atlantico, per poi raggiungere il nord della Spagna e una piccola porzione del Portogallo, prima di concludersi nel Mar Mediterraneo. Lungo questa fascia la Luna oscurerà completamente il Sole, trasformando il giorno in una sorta di crepuscolo improvviso. Per alcuni minuti sarà possibile osservare la corona solare, mentre stelle e pianeti diventeranno visibili nel cielo. Anche la natura reagirà al fenomeno: la temperatura potrà diminuire, il vento intensificarsi e molti animali potrebbero comportarsi come se fosse già notte. In Italia, invece, l'eclissi sarà soltanto parziale. Il fenomeno inizierà intorno alle 19.30, con il massimo previsto verso le 20.23, quando però il Sole sarà già molto basso sull'orizzonte nord-occidentale. Per questo motivo la visibilità dipenderà anche dalla conformazione del territorio: una collina, un edificio o perfino un piccolo rilievo potrebbero nascondere il Sole proprio durante la fase più spettacolare. Le regioni settentrionali, come Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna, assisteranno a un oscuramento più marcato rispetto al resto del Paese. A Roma, ad esempio, sarà coperto circa il 69% del disco solare, mentre nel Sud Italia la percentuale sarà inferiore.

I luoghi migliori per osservare in Italia l'eclissi solare del 12 agosto

Chi desidera assistere all'eclissi dall'Italia dovrà scegliere con attenzione il punto di osservazione. Gli esperti consigliano un luogo con l'orizzonte occidentale completamente libero, come una spiaggia affacciata verso il mare o un punto panoramico da cui sia possibile seguire il tramonto fino agli ultimi minuti. Per evitare sorprese, può essere utile effettuare una prova già la sera precedente, verificando il punto esatto in cui il Sole scompare rispetto al proprio orizzonte. Esistono inoltre strumenti online che consentono di simulare la posizione del Sole in base alla località scelta, aiutando a capire se montagne o edifici possano ostacolare la visuale. Per chi non potrà spostarsi o rischierà di perdere il momento migliore a causa dell'orizzonte, sarà comunque possibile seguire l'evento in diretta streaming. L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) trasmetterà l'eclissi dall'Osservatorio di Javalambre, in Spagna, con la possibilità di interagire con gli esperti. Anche l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), insieme all'Unione Astrofili Italiani e all'Associazione Planetari Italiani, organizzerà una diretta con immagini provenienti sia dall'Italia sia dalla zona della totalità.