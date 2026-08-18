Morte Hayden Panettiere, il New York Times: "Arresto cardiaco per apparente overdose"
Hayden Panettiere è morta all’età di 36 anni. Secondo quanto riportato dal New York Times, la star di “Heroes” e “Nashville” sarebbe deceduta in seguito a un arresto cardiaco provocato da un’apparente overdose. Una notizia che ha commosso il mondo dello spettacolo e tutti i fan, anche alla luce delle difficoltà personali e dei problemi di dipendenza che l’attrice aveva raccontato apertamente negli ultimi anni. Soltanto lo scorso maggio Panettiere aveva pubblicato un memoir nel quale aveva ripercorso uno dei periodi più complicati della sua vita: un decennio segnato dalla depressione, dall’abuso di alcol e sostanze, dalla perdita della custodia della figlia e da diversi periodi trascorsi in centri di riabilitazione.
I problemi con alcol e sostanze: i problemi di Hayden Panettiere
Panettiere non aveva mai nascosto le difficoltà affrontate lontano dai set. In un'intervista concessa proprio al New York Times nel 2023 aveva parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale e della dipendenza da alcol e oppioidi. Aveva raccontato di essere arrivata a un punto in cui si svegliava regolarmente tremando e di utilizzare gli oppioidi nei momenti in cui cercava di non bere alcol. L'attrice aveva inoltre spiegato di aver sofferto di dismorfia corporea, collegando il problema anche alla pressione e all'attenzione invasiva dei tabloid subite durante l'adolescenza. Una parte dolorosa della sua storia che aveva deciso di mettere nero su bianco nel memoir pubblicato pochi mesi prima della morte, raccontando senza filtri gli anni più difficili della propria vita e il percorso affrontato nel tentativo di superarli.
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