Morte Hayden Panettiere, il New York Times: "Arresto cardiaco per apparente overdose"

Hayden Panettiere è morta all’età di 36 anni. Secondo quanto riportato dal New York Times, la star di “Heroes” e “Nashville” sarebbe deceduta in seguito a un arresto cardiaco provocato da un’apparente overdose. Una notizia che ha commosso il mondo dello spettacolo e tutti i fan, anche alla luce delle difficoltà personali e dei problemi di dipendenza che l’attrice aveva raccontato apertamente negli ultimi anni. Soltanto lo scorso maggio Panettiere aveva pubblicato un memoir nel quale aveva ripercorso uno dei periodi più complicati della sua vita: un decennio segnato dalla depressione, dall’abuso di alcol e sostanze, dalla perdita della custodia della figlia e da diversi periodi trascorsi in centri di riabilitazione.